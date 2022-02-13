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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

13 Şubat 2022 15:41

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Çağdaş Türk şiirinin önde gelen temsilcilerinden şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat, Koronavirüs nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Bolat için sosyal medyada pek çok mesaj paylaşıldı

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

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Şair Salih Bolat'ın ardından: "Şiirimiz için büyük ve acı bir kayıp"

Salih Bolatşiirbüyükacıkayıp
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