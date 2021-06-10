Peker operasyonu | MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Sedat Peker'e yönelik yürütülen operasyonda, Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alındı. Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı iddiasıyla Sedat Peker'e yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. (DHA)
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