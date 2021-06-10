Sedat Peker: OYAK’ın yönetimini FETÖ bahanesiyle nasıl değiştirdiniz?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Grubu'na seslenerek, "Pambıkören, OYAK yönetimi, geliyor gelmekte olan. Vatan millet, din iman dediniz, en son Mehmetçiğin OYAK’taki paralarına bile göz diktiniz. Sizin namusunuz yok lan. Sizin namusunuz servetiniz kadar." paylaşımını yaptı.

Peker, "OYAK’ın yönetimini fetö bahanesiyle nasıl değiştirdiniz? Total gibi birçok kurumu fahiş fiyatla OYAK’a nasıl çaktınız? Din elden gidiyor, vatan elden gidiyor, arkada OYAK’ın içini boşalt. Namusunuz yok lan sizin. Gittiğim ülkelere baskı yapmanız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Beni öldüremeyeceksiniz de, başarsanız bile hiçbir şey değişmeyecek. Beni cezaevine atıp kurtulmak istediniz, şimdi nereye baksanız beni görüyorsunuz. Hepinizi deli edeceğim. 40 yaşından büyüklere bir şey öğretmek mümkün değil. 40 yaşından küçük kardeşlerim, asıl patronun sizin olduğunuzu, tüm devlet görevlilerinin de size çalıştığını vallahi size öğreteceğim, daha doğrusu size inandıracağım. Şenlik o zaman başlayacak." ifadesini kullandı.

"Yıldırım Demirören'i şirketi batırmasın diye Beşiktaş'a başkan yaptılar"

Peker daha sonraki tweetlerinde de şunları kaydetti:

"Kıymetli Beşiktaşlı kardeşlerim, şimdi anlatacaklarıma lütfen üzülmeyin. Benim çok yakın bir dostum bizim pambıkören'in babasıyla çok iyi dosttu. Arkadaşım pambıkören'in Beşiktaş'a başkan seçilmesini kutlayınca babası gülüp ona şöyle demiş, ben Yıldırım’ı şirketi batırmasın diye şirketten uzak tutmak için Beşiktaş'a başkan yaptım. (buradan çıkan, Beşiktaş'ı batırsın). Vallahi bu anlattığım doğru, billahi doğru.

pambıkören, çiftçinin parasına Ziraat Bankası’nda çöktün. Mehmetçiğin parasına OYAK’ta çöktün. Yoksa onların parasına da mı çöktün (bu şaka, böyle bir bilgim yok)? pambıkören, seni hem delirteceğim, hem de cezaevine göndereceğim."