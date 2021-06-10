Fatih Altaylı: Sedat Peker’e yurdun dört bir yanında miting yaptıran onlar, ayrı düşüp kirli çamaşırlar ortaya saçılınca Sedat Pekerci olan biz!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Sedat Peker’in açıklamaları üzerinden yorum yaptıkça bir iktidar destekçisi 'Sedat Pekerci oldunuz' diye çamur atıyor. Yıllardır Sadet Peker’le iş tutanlar onlar, Sedat Peker’e yurdun dört bir yanında miting yaptıranlar onlar, Sedat Peker’le Suriye’ye 'malzeme' yollayanlar onlar, Sedat Peker’e koruma verenler onlar, Sadet Peker’e ödül verenler onlar, Sedat Peker’i çakarlı otomobillerle dolaştıranlar onlar, Sedat Peker’e gazete bastıranlar onlar, Sedat Peker’e milletvekili dövdürenler onlar… Tüm bunlar olurken Sedat Peker’den ölüm tehditleri alan biz, Sedat Peker’le mahkemelik olan biz, Sedat Peker korunurken ona karşı korunamayan biz. Ama onlar Sedat Peker’le çıkar çatışmasına girip ayrı düşüp kirli çamaşırlar ortaya saçılınca Sedat Pekerci olan biz!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Oh ne ala, mualla! Tabii bu aslında gişe yapmış bir filmin tekrarı. Bir tür deja vu. Daha önce de Fetullah Gülen konusunda aynı şeyleri yaşamadık mı! Ya da bin türlü başka meselede. Dedim ya, tutan bir senaryo olunca Hollywood tabiriyle ha babam 'remake'. Her yere uyarla. Ve en güzeli de tüm bunlara inanmaya dünden hazır bir grup da destekçin olsun. Tüm bunları yaşadıkça insanın gerçekten akılı yerini terk etmek istiyor, zorla tutuyoruz yerinde" ifadelerini kullandı.

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