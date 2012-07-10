Pazara barkod geliyor, naylon poşet gidiyor

Pazarcılara künye zorunluluğu getiren yeni Hal Kanunu ile pazarda satılan her malın üzerinde barkodlu etiketin bulunması zorunlu olacak. Trafiği kilitleyen pazaryerleri kapatılacak, farklı kalitedeki ürün aynı kaba konulamayacak.

Erdinç Çelikkan'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, pazarcılara künye zorunluluğu getiren yeni Hal Kanunu ile pazarlarda kullanılan naylon poşetler de yerini kese kağıdı ve bez torbalara bırakacak. Satılan her malın üzerinde barkodlu etiketin bulunması zorunlu olacak. Trafiği kilitleyen pazar yerleri kapatılacak, farklı kalitedeki ürün aynı kaba konulamayacak. Pazar yerlerini yeniden düzenleyen Hal Kanunu, pazarcılara çekidüzen getirirken, mahalle pazarlarının standartlara uygun hale getirilmesi için de yeni yönetmelikler yayınlanacak. Yönetmeliklerle pazarlara şu yenilikler gelecek:

4 yıl süre var

Pazaryerleri imar planında belirlenen alanlarda asgari koşulları taşıyacak şekilde belediyelerce kurulacak. Gerçek veya tüzel kişiler pazar yeri kuramayacak.

Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki pazaryerleri 1 Ocak 2017’ye kadar, diğer yerlerdeki pazar yerleri ise 1 Ocak 2016’ya kadar mevzuata uygun hale getirilecek.

Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, büyüklüğü yetersiz olan, uygun çalışma ortamı bulunmayan pazaryerleri Belediye Meclisi kararıyla ya kapatılacak ya da başka yere taşınacak.

Satış yerlerine satış numaralarını gösteren bir tanıtım levhası yerleştirilecek.

Satışı sunulan her malın içindeki bilgilerin yer aldığı fiyat etiketinin takılması zorunlu olacak.

2014’te naylon bitecek

Her pazarcı elektronik tartı kullanacak. Elektronik tartı kullanımı 1 Ocak 2015’ten itibaren zorunlu hale gelecek.

Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ürün konulamayacak. Satışlarda kese kağıdı, doğada çözünebilen bez poşetler kullanılmayacak. Bunların kullanımı da 1 Ocak 2014’ten itibaren zorunlu olacak. Satış yapılırken malların üzerinde veya ambalajlarda sistem üzerinden basılan barkodlu etiketler yer alacak. 1 Ocak 2014’e kadar barkodlu etiket yerine sistem üzerinden oluşturulan künye belgesi veya fiyat etiketi de kullanılabilecek.

Dört yönetmelik var

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 5957 Sayılı Hal Kanunu kapsamında Başbakanlık’a 4 yönetmelik gönderdi. Gönderilen yönetmelikler, “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Yönetmeliği”, “Pazar Yerleri Yönetmeliği”, “Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Yönetmeliği” ile “Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Yönetmeliği” oldu. Bunlardan sadece “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Diğer üç yönetmelik, Başbakanlık’ta bekliyor.