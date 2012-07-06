Pazarlara tartı ve kamera zorunluluğu

Semt pazarlarına gelecek yeni yönetmeliklerle ilgili bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, pazarlarda güvenlik kamerası ve elektronik terazinin zorunlu olacağını açıkladı.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Hal Kanunu kapsamında semt pazarları ve hal komisyoncularıyla ilgili dört yeni yönetmelik çıkaracaklarını açıkladı.

Yönetmeliklerin içerikleri hakkında bilgi veren Yazıcı, pazarcıların giyim kuşamının yanı sıra pazarlama yöntemlerine ilişkin de bazı yükümlülükler getirileceğini bildirdi.

TRT’de yer alan habere göre, yeni yönetmelikle belediyelere semt pazarlarının standartlarını belirleme yetkisi tanınacak.

Her belediye kendi sınırları içerisindeki pazarcı esnafı için tek tip kıyafet belirleyecek.

Pazarcıların yakasında kendini tanıtan bir künye bulunacak.



Güvenlik kamerası zorunlu olacak



Semt pazarlarında çöp toplama alanları, elektronik terazi, hoparlör, güvenlik kamerası, tuvalet ve zabıta yeri bulunması mecburi olacak.

Belediyeler pazarcı esnafına pazarlama teknikleri konusunda davranış eğitimi verecek.

Düzenleme ile pazarlarda gürültü kirliliğine sebep olan 'gel abla gel', 'sudan ucuz' gibi ifadelerin kullanılmaması konusunda eğitim sürecinden geçirilecek.

Pazar tezgâhlarının satışlarına ise yeni kriterler getiriliyor. Söz konusu çalışma meslek örgütleri ile birlikte yürütülecek.

Bakan Yazıcı, semt pazarlarıyla ilgili yönetmeliğin yakında yayınlanacağını söyledi.