Paul Walker için lokma döktürdü

Sürücü kursu işletmecisi 32 yaşındaki Ender Yurdakul, Gazi Bulvarı'nda işyerinin yanında kurdurduğu stantta, Amerikalı aktör Paul Walker için bin kişilik lokma dağıttı. Yurdakul, trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker'ın fotoğraflarını da standın çevresine astı.

Paul Walker'ı çok sevdiğini ve hayranı olduğunu belirten Yurdakul, Doğan Haber Ajansı muhabirine şöyle konuştu:

"Hızlı ve Öfkeli filmlerinden tanıdığımız Paul Walker’ı trafik kazasında kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Lokma dağıtımını rahmetli olması nedeniyle yaptık. Asıl amacımız hız kurallarına uymak ve hızlı araç kullanmamaya dikkat çekmek istedik. Ben de rahmetliyi severdim ve onun büyük hayranıydım. Dünya çapında filmleri var. Aslında dünyaya nasıl araç kullanılmaması gerektiğini öğretmiştir. Döktürdüğümüz bu lokma ruhuna gider. Allah’tan rahmet diliyoruz. Umarım insanlar hız kuralarına uyar" dedi.

Daha önce benzeri yapılmıştı

Özel bir televizyonda yayınlanan 'Kurtlar Vadisi' isimli dizide Oktay Kaynarca'nın oynadığı 'Süleyman Çakır' karakterinin ölümü üzerine çeşitli yerel gazetelere, dizinin hayranları tarafından vefat ilanları verilmiş, cenaze namazı da kılınmıştı.