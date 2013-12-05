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Dünya

'Paul Walker kaza anında ölmedi'

Ölümüyle Hollywood’u yasa boğan Paul Walker’ın otopsi raporu açıklandı

05 Aralık 2013 16:48

ABD'li aktör Paul Walker'in beklenmedik ölümüne ilişkin otopsi raporu yayınladı. Walker’ın kaza anında ölmediği belirlendi.

40 yaşındaki aktörün, arabanın çarpma anında ölmediği, kazanın ardından alev alan arabada termal yanık yaraları ve yanık travması nedeniyle can verdiği belirtildi. Kaza anını gösteren videoda da, araç kontrolden çıkmış, önce yol kenarındaki bir elektrik direğine, ardından da bir ağaca çarparak bir dakika sonra alev aldığı görülmüştü.

İşte o görüntüler:

Yetkililer, daha önce feci bir şekilde yanarak can veren Walker’ın vücudunun tanınamaz halde olduğunu bu yüzden otopsisinin ertelendiğini açıklamıştı. Walker ve arabada bulunan arkadaşı Roger Rodas’ın kimlikleri diş kayıtlarına bakılarak belirlenmişti.

15 yaşında bir kızı olan Paul Walker, son olarak 6.’ncısı çekilen ‘Hızlı ve Öfkeli’ (The Fast and the Furious) filminin 7’ncisi için yapımcı firmayla çalışıyordu. ‘Hızlı ve Öfkeli’de gizli polis Brian O’Connor’u canlandıran Paul Walker, Vin Diesel ve Michelle Rodriguez’le birlikte serinin öne çıkan ana karakterlerinden biriydi. Serinin son filminin Temmuz ayında sinemalara gelmesi bekleniyor.

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