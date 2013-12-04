'Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Paul Walker'ın ölüm anı kameralarda

Hızlı ve Öfkeli film serisinin başrol oyuncularından Paul Walker'ın geçtiğimiz Pazar günü yaşamını yitirmesine neden olan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yol kenarındaki bir elektrik direği ve ağaca çarpan Porsche marka araç kısa süre içinde infilak ederek, alev topuna dönüşüyor. O sırada olay yerinden geçen birçok sürücünün aracını durdurarak, otomobildekilere yardım etmek istediği görülüyor.

Hızlı ve Öfkeli filmlerinin dünyaca ünlü aktörü Paul Walker, geçtiğimiz Pazar günü geçirdiği trafik kazasında aracında bulunan Roger Rodas arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Paul Walker'ın ölüm anı: