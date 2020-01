'Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Hızlı ve Öfkeli filminin yıldızı ABD'li Paul Walker trafik kazasında öldü.

Beyazperdenin en çok izlenen yapımlarından Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious) filminin oyuncusu ABD’li aktör Paul Walker (40), Los Angeles'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Bir arkadaşıyla bağış gecesine katılmak üzere yola çıkan Paul Walker, arkadaşının kullandığı aracın kaza yapması sonucu öldü. Kazada ünlü oyuncunun henüz ismi açıklanmayan arkadaşı da hayatını kaybetti.

15 yaşında bir kızı olan yıldız oyuncunun, son olarak 6'ncısı çekilen Hızlı ve Öfkeli filminin 7'ncisi için yapımcı firma ile çalışmakta olduğu bildirildi.