T24 LogoT24 Logo
Gündem

Patlamadan kılpayı kurtulan kadın: Hiçbir şey gözükmüyordu, sadece bağrışmalar vardı

Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen saldırıdan 3 dakika arayla kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı

12 Ocak 2016 17:04

Sultanahmet'te meydana gelen ve  resmi rakamlara göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı patlamadan kıl payı kurtulan ve hafif şekilde yaralanan Leyla Akçam isimli kadın yaşadıklarını gözyaşları içnde anlattı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın patlamadan 3 dakika arayla kurtulduğunu söyleyerek, olay anını "Hiçbir şey gözükmüyordu sadece bağrışmalar vardı" diye anlattı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Sultanahmet patlamasının olduğu yerden yaklaşık 3 dakika önce geçtiğini belirten Leyla Akçam, “Patlama anında buradaydım. Bir anda arkamı döndüm bir şeyler patladı. Havada bir şeyler uçuştu. Herhalde biri havaya uçtu bilmiyorum. 3 dakika arayla kurtuldum 3 dakika. Arkamı döndüm gürültü ama nasıl bir gürültü. Dumandı her yer... Hiçbir şey gözükmüyordu sadece bağrışmalar vardı. Dikilitaş’ın orada oldu, oradan geldi ses. Arkamı döndüm toz dumandı oralar” şeklinde yaşadıklarını anlattı.

Patlama sesini duyarak olay yerine koşan bir başka kişi ise, “Patlama sesini duyarak buraya koştuk. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Buraya gelince neler olduğunu gördük. Ama çok ağır ve korkutucu bir sesti” diye konuştu. 

ETİKETLER

sultanahmetpatlamagündemhaberkadınkılpayı

İlgili Haberler

ABD ve İngiltere'den Sultanahmet açıklaması

Resmi rakamlara göre 10 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı

Hükümetten Sultanahmet açıklaması: Herhangi bir zafiyet söz konusu değil!

"Canlı bomba 88 doğumlu, ölenlerin çoğu yabancı uyruklu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24