Patlamadan kılpayı kurtulan kadın: Hiçbir şey gözükmüyordu, sadece bağrışmalar vardı

Sultanahmet'te meydana gelen ve resmi rakamlara göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı patlamadan kıl payı kurtulan ve hafif şekilde yaralanan Leyla Akçam isimli kadın yaşadıklarını gözyaşları içnde anlattı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın patlamadan 3 dakika arayla kurtulduğunu söyleyerek, olay anını "Hiçbir şey gözükmüyordu sadece bağrışmalar vardı" diye anlattı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Sultanahmet patlamasının olduğu yerden yaklaşık 3 dakika önce geçtiğini belirten Leyla Akçam, “Patlama anında buradaydım. Bir anda arkamı döndüm bir şeyler patladı. Havada bir şeyler uçuştu. Herhalde biri havaya uçtu bilmiyorum. 3 dakika arayla kurtuldum 3 dakika. Arkamı döndüm gürültü ama nasıl bir gürültü. Dumandı her yer... Hiçbir şey gözükmüyordu sadece bağrışmalar vardı. Dikilitaş’ın orada oldu, oradan geldi ses. Arkamı döndüm toz dumandı oralar” şeklinde yaşadıklarını anlattı.

Patlama sesini duyarak olay yerine koşan bir başka kişi ise, “Patlama sesini duyarak buraya koştuk. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Buraya gelince neler olduğunu gördük. Ama çok ağır ve korkutucu bir sesti” diye konuştu.