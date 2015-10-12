Patlama görüntüsünü çeken üniversiteli: Halayı çekerken kadrajıma girmiş

Ankara'da Barış Mitingi öncesi, 97 kişinin ölümüne neden olan 2 patlamadan birini görüntüleyen Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri 3'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Melike Tombak, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi. Tombak, "İlk anda herşey çok güzeldi, ben halayı çekerken patlama görüntüsü kadrajıma girmiş" dedi.

Adana'dan sendika ve sivil toplum kuruluşlarının kiraladığı 23 otobüsten biriyle Ankara'ya gittiğini kaydeden Tombak, herkesin birbirine gülümsediği bir anda bombaların patladığını söyledi.

Dijital fotoğraf makinesiyle hem fotoğraflar, hem de videolar çektiğini söyleyen Tombak, yaşadığı acıları hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

Bütün dünya TV'lerinde, çektiği Ankara Garı önündeki halay çeken grubun arkasından yükselen alev ve duman görüntüleri yayınlanan Tombak, o dakikaları Doğan Haber Ajansı'na şu sözlerle anlattı:

"İlk baştan itibaren her şey çok güzeldi. İnsanlar çocuklarıyla gelmişti, barış için gelmişti. İzin alınmıştı. Ben de ilk baştan itibaren çekim yapmaya başladım. Bir görsellik oluşturmaya çalışıyordum. Alana doğru geldim. Bütün kortejleri dolaştım. İlk anda her şey çok güzeldi. Alana girdikten kısa bir süre sonra çekim yapmaya başlamıştım. Önce HDP'nin oraya gittim. Bir arkadaşım çok güzel halay çekildiğini belirterek çağırdı. Ben de 2 dakikalık süreçte, oradan ayrılıp halay çekenleri görüntülemeye başladım. Tam o arada benim ayrıldığım alanda bomba patladı. Benim kadrajıma girmiş. Ben ne çektiğimi de bilmiyorum. Herkes gibi koşmaya başladım. Patlama anında söylenen sloganın ne olduğunu, patlamayı sonradan fark ettim."

'Bombacıyı görüp görmediğimi bilmiyorum'

Bombacıyı görüp görmediğini bilmediğini ancak herkesin normal davrandığını belirten Tombak, şöyle devam etti:

"Herkes gayet normaldi. Herkes birbirine gülümsüyordu. Farklı bir tip görmedim. Hatta, insanlar 'Bizi de çek' diyerek çağırdı. Ben bu olayı değerlendiremiyorum. Hala etkisindeyim. Bunlar neden oldu bilmiyorum. Olayın şokundayım. 3 gün boyunca kötü geçirdim. Türkiye olarak da kötü geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Ben oraya bir üniversite öğrencisi olarak video toplamaya, güzel insanları çekmeye gitmiştim, çok üzgünüm."

Görüntüyü çektiği noktaya gelmeden birkaç dakika önce bulunduğu noktada patlamanın meydana geldiğini öğrenince yaşadığına sevinemediğini, meydanın savaş filmlerindeki gibi cansız bedenlerle dolu olduğunu ve bu görüntünün gözünün önünden silinemediğini belirten Melike Tombak, son olarak şunları söyledi:

"Şimdi anlıyorum ki, tesadüfen de olsa böyle bir olayın görüntülerini ben çekmişim ve bütün dünyada olay bu görüntülerle yayınlanmış."

'Kafasında sarık vardı'

Tombak'ın görüntülerinde olay sanrası toplananların kaçışması da görülüyor. Ayrıca 20'li yaşlarda bir erkek olay sonrası, "Oydu, oydu. Ya ben gördüm ya. Kafasında sarık vardı" diyor. Gencin bu söylemi üzerine görüntü de görünmeyen bir kız da, 'Ben de gördüm' diye konuşuyor.