Rusya'da Ankara'daki saldırıda kullanılanlara benzer patlayıcılar ele geçirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman dairesine yapılan baskında, bombalı saldırı düzenleme hazırlığında olduklarından şüphelenilen 15 kişi yakalandı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ankara'yı kana bulayan terör saldırısında kullanılan bombalara benzer patlayıcıların ele geçirildiği öne sürüldü.

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'nin aktardığına göre; 15 şüpheliden 3'ü Suriye göçmeni, 12'si ise Kuzey Kafkasya kökenli. Interfax ise adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, yakalananlardan en az 3'ünün Suriyeli olduğunu belirtti.

Bir yetkilinin ifadelerinin alıntılandığı haberde, 5 kilogram TNT eşdeğeri patlayıcının, Ankara'daki saldırılarda kullanılan mekanizmalara benzer olduğu ifade edildi.

Interfax'ın kaynağına göre; şüpheliler, Moskova'da, Ankara'daki gibi intihar saldırısı düzenlemeyi değil, patlayıcıları cep telefonuyla infilak ettirmeyi planlıyordu.