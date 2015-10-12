Ankara'da 2 gün sonra “beden parçası” bulundu

Barış mitingine yapılan kanlı saldırıdan sonra açılan soruşturmadaki eksiklikler tartışılırken skandal niteliğinde bir gelişme oldu. Olaydan 2 gün sonra temizlikçiler Ankara Tren Garı’nda parçalanmış cesetlerden birine ait olduğu düşünülen bir organ parçası buldu. Organ parçası avukatlar tarafından Başsavcılığa teslim edildi.



Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre Ankara’daki kanlı saldırının üzerinden 2 gün geçmiş olmasına rağmen, tren garında yapılan temizlik sırasında, hayatını kaybedenlerden birine ait olduğu sanılan bir organ parçası bulundu.

Gardaki temizlik görevlilerinin bulduğu organ parçası, olayda hayatını kaybedenlerin avukatları tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Güven Kara’ya teslim edildi.

Teslim tutağında, “10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Farı önünde meydana gelen bombalı saldırı sonrasında 12 Ekim 2015 tarihinde Tren Garında görev yapan temizlik görevlileri tarafından saldırıda hayatını kaybedenlere ait olduğu düşünülen organ parçasının bulunduğu” belirtildi.

Bulunan organ parçasının temizlik görevlileri tarafından avukatlara teslim edildiği belirtilen tutanakta parçanın avukatlar tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği belirtildi.