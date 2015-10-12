T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'daki Ankara protestosunda başına kurşun isabet eden 3 yaşındaki Tevriz Dora hayatını kaybetti!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

12 Ekim 2015 15:48

Adana'da Ankara katliamını protesto gösterileri sırasında evlerinin önünde oturan annesinin kucağındayken başına kurşun isabet eden 3 yaşındaki Tevriz Dora yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün gece merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde izinsiz gösteriler çıktı.

Polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ettiği gösteriler sırasında evlerinin önünde oturan Kamile Dora'nın kucağında bulunan 3 yaşındaki kızı Tevriz'in başına, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

tevriz doraadanaankara saldırısıöldükurşun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24