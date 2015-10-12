Adana'daki Ankara protestosunda başına kurşun isabet eden 3 yaşındaki Tevriz Dora hayatını kaybetti!

Adana'da Ankara katliamını protesto gösterileri sırasında evlerinin önünde oturan annesinin kucağındayken başına kurşun isabet eden 3 yaşındaki Tevriz Dora yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün gece merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde izinsiz gösteriler çıktı.

Polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ettiği gösteriler sırasında evlerinin önünde oturan Kamile Dora'nın kucağında bulunan 3 yaşındaki kızı Tevriz'in başına, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.