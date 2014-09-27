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'Pasifik'te 1000 kişi IŞİD'e katıldı'

ABD'li üst düzey bir komutan, Hindistan'dan Pasifik'in uçlarına kadar olan bölgeden yaklaşık bin kişinin IŞİD'e katıldığını öne sürdü

27 Eylül 2014 17:49

ABD silahlı kuvvetleri Pasifik bölümünün komutanı Amiral Samuel Locklear Hindistan'dan Pasifik'in uçlarına kadar olan bölgeden yaklaşık 1000 kişinin IŞİD'e katıldığını öne sürdü."Araştırma derinleştikçe bu sayının arttığını" belirten komutan ülke ismi vermekten kaçındı. 

Açıklamada" Sünni radikal militan grubu" olarak nitelendirilen IŞİD terör örgütünün Pasifik'te faaliyetlerinin tahmin edilenden daha fazla olduğu ve şu ana kadar bu örgüte katılım sayısının 1000'e yakın olduğu belirtildi. 

 

IŞİD militanları terör eğitimi veriyor

 

DHA'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde Filipinlerde IŞİS yanlısı militanlar Alman bir rehineyi öldürmüş ve daha sonraki araştırmalarda grubun IŞİD bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. IŞİD terör örgütü bazı militanları Suriye ve Irak'ta sıcak çatışma içinde kullanırken bir bölümü kendi ülkelerinde yerel eylemlerde kullanmak üzere eğitiyor. Tayland'dan sahte Türk pasaportu alıp Endonezya'da IŞİD gruplarından terör eğitimi alındığı ise biliniyor. 

Kısa süre önce de kimliği belirtilmeyen ancak Türk olduğu söylenen bir IŞİD militanı Endonezya'nın Banten şehrindeki Soekarno-Hatta havalimanında yakalanmıştı. 

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