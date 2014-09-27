Suriye, Kobanê'de IŞİD'e hava saldırısı düzenledi

BBC Muhabiri Paul Wood, Suriye'nin Türkiye'ye sınır kenti Kobanê'yi kuşatan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarına yönelik hava saldırısı yapıldığını bildiriyor.

Wood, savaş uçaklarının Cuma gecesi boyunca bölge üzerinde uçuş yaptığını ve patlama seslerinin duyulduğunu belirtiyor.

ABD tarafından bu bölgede IŞİD'e karşı bir hava saldırısı yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kobani'yi ele geçirmek isteyen IŞİD'le Kürt güçler arasında 12 gündür şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

IŞİD'in saldırısı sonrası yaklaşık 150 bin kişi Türkiye tarafına sığınmıştı.

Türkiye'ye sığınanların bir bölümü Kobani'ye geri dönmeye çalışıyor.

Dün ayrıca kalabalık bir gsöterici grup, IŞİD'e karşı savaşan Kürtler'e destek amacıyla Türkiye tarafından Kobani'ye geçmiş daha sonra geri dönmüştü.

Güvenlik güçleri bu kitleye dönüşlerinde müdahale etmişti.

ABD: Hava saldırıları IŞİD'e zarar verdi

Dün gece ABD, Suriye'deki hava saldırılarının IŞİD'e zarar verdiğini duyurmuştu.

ABD açıklamasında, bununla birlikte hava saldırılarının militanları yenilgiye uğratmak yeterli olmadığı belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi, Suriye'deki hava saldırılarının Cumartesi günü devam ettiğini, Humus'un merkezine bağlı alanda ilk kez IŞİD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Halep'in doğusunun da ilk kez vurulduğu belirtildi.

Ayrıca Rakka kentinde yeni saldırılar gerçekleştirildiği de aktarıldı.

Gözlemevi'nin müdürü AFP haber ajansına, vurulan hedeflerin Suriye güçlerinin bulunduğu yerlerden uzak mevkilerde olduğunu söyledi.

Cuma günü İngiltere ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona katılmıştı.

İngiltere Avam Kamarası dün, ülkenin Irak'ta Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne yönelik saldırılara katılmasını oylayarak onayladı.

Kıbrıs'taki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait altı Tornado uçağının, hafta sonu hava saldırılarına katılabileceği belirtiliyor.

Haziran ayında Irak'ta büyük bir saldırı başlatarak Musul dahil önemli bir alanı ele geçiren IŞİD daha sonra halifelik ilan etmişti.

BBCTürkçe