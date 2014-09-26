'3 binden fazla Avrupalı IŞİD'e katıldı'

Avrupa Birliği Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Suriye ve Irak'taki İslamcı militanların yanında savaşa katılan Avrupalıların sayısının 3000'i aştığını söyledi.

BBC'ye konuşan Gilles de Kerchove ayrıca Batı'nın militanlara yönelik hava saldırılarının Avrupa'yı hedef alacak intikam saldırısı riskini artıracağı uyarısında da bulundu.

ABD öncülüğündeki güçler Ağustos ayından bu yana Irak'ta ve Pazartesi gününden bu yana Suriye'de IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) militanlarına yönelik yaklaşık 200 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Adını daha sonra İslam Devleti olarak değiştiren IŞİD geçen ay Irak ve Suriye'de geniş alanları ele geçirmişti.

Kerchove 3 binden fazla olarak belirlediği sayının bölgede bulunan militanlar, bölgeden dönmüş olanlar ve çatışmalarda ölmüş olanları kapsadığını söyledi.

CIA'in tahminlerine göre IŞİD'in Suriye ve Irak'taki militanlarının sayısı 31 bine kadar varmış olabilir.

Kerchove, IŞİD'in Haziran ayındaki halifelik ilanının Avrupa'dan aldığı desteğin artmasında payı olabileceğini söyledi.

AB Terörle Mücadele Koordinatörü, "Buna inanırsanız muhtemelen mümkün olan en yakın zamanda bunun parçası olmak isterseniz" diye konuştu.

'El Kaide de saldırabilir'

Kerchove, ABD ve Batılı müttefiklerinin hava saldırılarının, İslamcı militanların misilleme olarak şiddet eylemleriyle Avrupa'yı hedef alması riskini artırdığını da belirtti.

Kerchove ayrıca El Kaide gibi IŞİD'le rekabet halindeki grupların da kendi görünürlüklerini sürdürmek adına Avrupa saldırılarda bulunabilecekleri uyarısında bulundu.

Hava saldırılarının üçüncü gününde ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hava kuvvetlerine bağlı uçaklar Suriye'de IŞİD'in elindeki petrol rafinerilerini hedef aldı.

Petrol kaçakçılığının cihatçı gruplara önemli mali destek sağladığı düşünülüyor.

Pentagon sözcüsü Tuğamiral John Kirby, hava saldırılarının amacı dahilinde militanları öldürmenin şart olmadığını IŞİD'in elindeki tesisleri vurmanın da hedeflendiğini söyledi.

ABD, IŞİD karşıtı koalisyona 40'dan fazla ülkenin destek verdiğini söyledi.

Öte yandan İngiltere Parlamentosu bugün Irak'ta IŞİD'e yönelik hava saldırılarına katılıp katılmamayı ele alacak.

Guardian gazetesi bugün, parlamentoda yapılacak olan oylamada "destek" kararı çıkması halinde, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 24 saat içinde Irak'taki hedeflere saldırmaya başlayabileceğini belirtiyor.

BBCTürkçe