Pasaport harç bedelleri düşürülecek mi?

GoEuro'nun nisan ayında yaptığı araştırmaya göre işlem masrafı açısından dünyanın en pahalı pasaportu olan Türk pasaportlarından alınan harç bedelinin düşürülmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Pasaport alabilmek için vatandaşlar 188 ile 587 lira arasında değişen bir ücret ödemek zorunda kalıyor.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tarafından sunulan, kanun teklifinde, pasaport harcının 18 yaşından büyükler için yarı yarıya, küçükler içinse dörtte bir oranına düşürülmesinin öngörüldüğünü bildirdi.Yıllarca Almanya'da yaşayan ve 25. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclise giren Yeneroğlu, seyahat masrafının azımsanmayacak bir kısmını oluşturan yüksek pasaport harçlarının düşürülmesinin bir ihtiyaç olduğunu savundu.Yeneroğlu, yurtdışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için ayrıca çalıştığını belirterek, son yıllarda Avrupa'da yaşanan ekonomik krizin bu ülkelerde yerleşik Türk vatandaşlarını da büyük ölçüde etkilediğini belirtti.Yeneroğlu, yurtdışında yaşayan vatandaşlar için pasaport taşımanın bir nevi zorunluluk olduğunun altını çizdi.

‘Ciddi oranda azalacak’

Mustafa Yeneroğlu, yüksek pasaport harçlarının yurtdışındaki vatandaşların Türkiye ile bağlarını sürdürmelerinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:“Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye ile olan bağlarının korunması temel hassasiyetlerimizdendir. Devamlı pasaport taşımak zorunda olan yurtdışındaki vatandaşlarımızın Avrupa'daki ekonomik kriz nedeniyle Türkiye seyahatleri azalmakta, bu durum ise akrabalarla olan iletişimin yanında dil ve kültür birikiminin de zayıflaması gibi bir sonucu beraberinde getirmektedir. Pasaport harçlarının düşürülmesiyle yurtdışındaki vatandaşlarımızın seyahat masrafları ciddi oranda azalacak, böylece vatandaşlarımızın Türkiye ile iletişimlerinin korunmasına dolaylı olarak katkı sağlanacaktır.”

Çocuklu aile vurgusu

Yeneroğlu, yurtdışında yaşayan vatandaşların yarısından fazlasının bulundukları ülkelerde doğduğu ve özellikle genç nesillerin Türkçe konuşma ve yazı kültüründen nispeten uzak olduğu vurgulayarak, “Vatandaşların anavatanlarını ziyaret etmelerinin, akraba bağlarının yanında Türkiye'nin tarihi ve kültürüyle tanışık olmalarının teşvik edilmesinin elzem olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu açıdan çocuklu ailelerin özellikle desteklenmesi ve uygun ücretlerle pasaport alabilmelerinin sağlanması önemlidir” ifadelerini kullandı.

Alman vatandaşları 59 Euro ödüyor

Mustafa Yeneroğlu, seçimler öncesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yurtdışında yaşayanlar için açıkladığı pakette yer alan önemli maddelerden birisinin pasaport harçlarının makul bir seviyeye düşürülmesi olduğunu hatırlattı.

10 yıllık bir pasaport için defter ve harç ücreti olarak 600 TL'ye yakın ücretin alındığı ve 4 kişilik bir aile için bu masrafın 2 bin 400 TL'yi bulduğuna dikkati çeken Yeneroğlu, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde pasaport ücretlerinin çok daha düşük olduğunu ifade etti.Alman vatandaşlarının 10 yıllık pasaport için 59 euro ödediğini vurgulayan Yeneroğlu, kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, Türk vatandaşları için 10 yıllık bir pasaport masrafının 300, 18 yaşından küçükler için ise 150 liranın altına düşeceğini bildirdi.