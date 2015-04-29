İstanbul'da 2 günde 500 Euro'ya sahte pasaport aldı

Her yıl binlerce göçmen bu sınırlardan yasal veya yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapıyor. Göçmenlerin bir kısmı Türkiye’de kalırken, büyük bölümü Avrupa’ya geçmenin yollarını arıyor. Dünya çapında bir sektör haline gelen yasadışı göçmen kaçakçılığında bir yılda dönen paranın 40 milyar doları bulduğu biliniyor. Bunun yaklaşık 10 milyar doları ise Türkiye’de dönüyor.

Habertürk muhabiri Şefik Dinç, İstanbul Aksaray’da ‘Suriyeli bir mülteci’ oldu. Göçmen kaçakçılarına Avrupa’ya gitme hayalini anlatan muhabir Dinç iki gün sonra, 500 Euro’ya (1460 TL) Finlandiya pasaportu aldı.

Organize çalışılıyor

Türkiye’de göçmen trafiğinin en yoğun olduğu yerler İstanbul, İzmir, Muğla ve Mersin... Büyük bir rant oluşturan göçmen kaçakçılığını son derece profesyonelce yapanlar kadar, göçmenleri kandırarak ve hayatlarını yok sayan umut tacirleri de bulunuyor. İnsan kaçakçılığı sektörü organize bir şekilde yürüyor.

Tarih 3 Kasım 2014... İstanbul Rumelifeneri açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknede 12’si çocuk, 7’si kadın toplam 42 kaçak ve bir kaptan vardı. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik ekipleri denizden adeta ceset topladı. Aralarında kaptanın da bulunduğu 24 kişinin cesedi denizden çıkarılırken, günlerce kaybolan 13 kişi arandı. Bu trajedi ne ilk ne de sondu... Türk karasularında olmasa da Akdeniz nisan ayında insan mezarlığına döndü. Libya’dan yola çıkan ve İtalya’nın Lampedusa kentine göçmenleri kaçak yollarla taşıyan 2 tekne peş peşe battı. Ölenlerin sayısı kesin olmamakla birlikte en az 1000 kişiyi buldu. Hemen her gün gazete ve televizyon haberlerinde yakalanan ya da denizde ölen göçmenlerin trajik hikâyeleri yer alıyor.

Göçmen kaçakçılığının merkezi: Aksaray

Daha iyi yaşam şartlarına kavuşma arzusuyla yola çıkan göçmenler Avrupa’ya geçmek için Türkiye ve İtalya’yı geçiş noktası olarak kullanıyor. Binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye ulaşan ve buradan da Avrupa ülkelerine geçmek için binlerce Euro veren göçmenlerin izini sürdük. Geldikleri Türkiye’den yasadışı yollarla Avrupa’ya ulaşmak için canlarını tehlikeye atan göçmenleri taşıyan insan kaçakçıları milyonlarca Euro kazanıyor. Türkiye’de göçmen kaçakçılığının en büyük merkezi olan Aksaray’da bu işin nasıl döndüğünü araştırdık. Aksaray Meydanı’nda ve çevresindeki çay bahçelerinde insan tacirlerinin nasıl göçmen aradıklarına tanıklık ettik.

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