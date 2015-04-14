Hangi ülke vizesiz seyahatte birinci, Türk pasaportunun geçerliliği ne kadar?

Kişilerin seyahat özgürlüğünün vatandaşı olduğu ülkeye belirlendiği günümüzde Türkiye pasaportunun geçerliliği ortalama sıralarda yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerine gidebilmek için bazen haftaları bulan bir evrak toplama ve vize bekleme süreci yaşıyor.

Passport Index isimli web sitesi, tüm dünya ülkelerinin pasaportlarını arşivlemesinin yanında, bu pasaportların ne kadar geçerli olduklarını bağlı bulundukları ülkenin gücünü baz alarak sıralıyor. Passaport Power Bank verilerine göre 109 puan toplayan Türkiye, sıralamada 29. sıraya yerleşiyor.

İlk sıralarda Amerika, İngiltere, Fransa, Güney Kore ve Almanya’yı görebileceğiniz arşivin tamamını şuradan inceleyebilirsiniz.