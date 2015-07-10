Çin’den Türkiye’ye ‘pasaport’ suçlaması



Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik ‘yasadışı göçe destek' eleştirisinin ardından devlete bağlı Global Times gazetesinde isim verilmeden Türkiye'ye yönelik suçlamalar yer aldı. Gazetenin cuma günkü baskısında yer alan ve Kamu Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde ‘bir ülkenin Uygurlara pasaport çıkarttığı ve vatandaşlık belgeleri dağıtarak Çin'den yasadışı göçe teşvik ettiği' suçlamasında bulunuldu.

Türkiye on gün kadar önce, Tayland'daki sığınmacı kamplarından 173 Uyguru kabul etmişti. Tayland hükümeti bu kişilerin TC vatandaşı olduğunu bildirmişti.

Tayland Çin'e heyet gönderiyor

Bu arada Tayland hükümeti, kendisine sığınan Uygurları koruması ve Çin'e göndermemesi için yapılan uluslararası baskı karşısında yeni önlemler açıkladı. Hükümet, Çin'e gönderilen Uygur Türklerinin durumunu kontrol etmek üzere Çin'e heyet gönderileceğini bildirdi. Bangkok Post gazetesi, Tayland hükümetinin, heyete eşlik etmeleri için uluslararası kuruluşlardan temsilcileri de davet edeceğini yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı 109 Uygur Türkünün Çin'e gönderilmesinin ardından Tayland hükümetini kınayan bir açıklama yayınlamış ve bu hareketin Tayland'ın uluslararası yükümlülükleri ile bağdaşmadığı açıklaması yapmıştı. Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha uluslararası eleştirileri, ‘Çin'in söz konusu kişilerin can güvenliğini garanti ettiği' gerekçesiyle geri çeviriyor. Başbakan, televizyonda yaptığı açıklamada, “Niye Tayland'ı Türkiye ile, Çin ya da Uygurlarla anlaşmazlığa sürüklemek istiyorsunuz. Kalmalarına izin verip üçüncü nesle kadar onlara bakmamızı mı bekliyorsunuz?” diye konuşmuştu.

Türkiye'deki protestolar

Son günlerde Asyalı görünümlü turistlere yönelik saldırılar ve diplomatik temsilcilikler önünde düzenlenen protesto gösterileri nedeniyle Tayland'ın Ankara'daki Büyükelçiliği ve İstanbul'daki Konsolosluk cuma günü açılmadı. Tayland hükümet sözcüsü, Büyükelçilik ve Konsolosluğun cuma günü geçici olarak kapatıldığı, durumun günlük bazda değerlendirileceği açıklaması yaptı.