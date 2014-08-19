"Partime döneceğim, diyen Gül 'Akil adam' oluyor"

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, kısa süre önce yaptığı "partime geri döneceğim" açıklamasına rağmen, Köşk kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 29 Ağustos’tan itibaren “11. Cumhurbaşkanı” sıfatına sahip olacak Gül’ün izleyeceği yol için, “Bir çeşit akil insan rolüne sahip olacağı, akademik camiada, sivil toplum kuruluşlarında ve düşünce kuruluşlarında Türkiye’nin ve dünyanın meseleleri hakkında bilgi ve deneyimleri ışığında görüşlerini paylaşacağı öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, Gül'e yakın isimlerden aldığı kulis bilgiler doğrultusunda, Gül'ün görevinden ayrılır ayrılmaz “günlük” siyasetin içinde yer almayacağı öne sürüldü. Gül'ün yurtdışında ABD eski başkanlarının, yurtiçinde ise Demirel’in yaptığına benzer biçimde üniversite ve sivil toplum örgütlerinde Türkiye ve uluslararası meseleler hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşması bekleniyor.

Çakırözer'in Cumhuriyet'te "İstanbul’a Taşınıyor, ‘Akil Adam’ Oluyor İşte Gül’ün Yol Haritası" başlığıyla yayımlanan (19 Ağustos 2014) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü’nde son 10 gününe girdi. Bugün Köşk’te cumhurbaşkanı olarak son resepsiyonunu sivil toplum örgütlerine verecek. Sonra da 28 Ağustos’ta yapılacak devir-teslim törenine odaklanacak.

Erdoğan ‘A’ tipi törenle karşılanacak

Gül, 7 yıl önce görevini Ahmet Necdet Sezer’den Çankaya Köşkü’nde “sessiz” bir biçimde devralmıştı. Bir Köşk kaynağının deyişiyle “Boş bir Çankaya Köşkü”bulmuşlardı. Ancak şimdi Erdoğan ile yapılacak devir teslim günü için “A tipi devlet töreni” hazırlığı talimatı verildi.

Erdoğan, TBMM’de yemin ettikten hemen sonra Çankaya Köşkü’ne gidecek. Gül kendisini yabancı devlet başkanları için uygulanan A tipi devlet törenine göre şeref kıtası ile birlikte karşılayacak. İki cumhurbaşkanı şeref kıtasını birlikte selamladıktan sonra tören salonuna geçecekler.

Devir teslim yapılacak salonda yasama, yürütme ve yargı organlarının üst düzey yöneticileri, muhalefet partilerinin genel başkanları, yabancı büyükelçiler, milletvekilleri ve basın mensupları da olacak. Devir teslim töreninin ardından da eski ve yeni cumhurbaşkanlarının katılacağı bir resepsiyon verilecek.

Gül İstanbul yolcusu

Abdullah Gül ve ailesinin 29 Ağustos sonrası dönemde ikamet yeri ise İstanbul olacak. Gül’ün İstanbul’a taşınma aşamasında belli bir süre şu anda kaldığı Dışişleri Konutu’nu kullanabileceği belirtiliyor. Gül’e devlet geleneklerinde belirtilen ve önemli bir bölümünü koruma polislerinin ve idari çalışanların oluşturacağı “yeterli sayıda maiyet” sağlanacak.

Çalışma ofisi de olacak

Cumhurbaşkanı Gül’ün İstanbul’da bir çalışma ofisi de kurması bekleniyor. Eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer konuklarını evlerinde ağırlamayı tercih ediyorlar. Gül’ün çalışma ofisinin konumu ise henüz netleşmedi. Ofisin İstanbul’da yaşayacağı konutunun içinde ya da çok yakınında olması çok güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Kadrosu da ayrılıyor

Gül ile birlikte değişik alanlarda bilgi birikimlerinden faydalanmak için atadığı kendi başdanışmanları da Köşk’ten ayrılacak. Bunlar arasında Zeynep Damla Gürel,Durmuş Yılmaz, Ahmet Ertürk ve Ahmet Sever yer alıyor.

Gül’ün görev süresi boyunca bürokrasiden Çankaya Köşkü’ne atanan kamu görevlileri ise yeni cumhurbaşkanı görevine başladığında ya geldikleri kamu kurumlarına dönecek ya da bürokraside başka görevlere atanmayı bekleyecek. Bunların başında Genel Sekreter Mustafa İsen geliyor. Cumhurbaşkanlığı tarihinde üst üste iki cumhurbaşkanı ile görev yapan cumhurbaşkanı genel sekreteri bulunmuyor. Yeni cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da genel sekreterlik gibi son derece kritik bir göreve kendisine yakın bir ismi getirme olasılığı çok yüksek.

Akil adam olacak

Cumhurbaşkanı Gül, kısa süre önce yaptığı açıklamada partisi AKP’ye döneceğini belirtmişti. Ancak yakınındaki isimlerden edindiğimiz bilgi, görevinden ayrılır ayrılmaz“günlük” siyasetin içinde yer almayacağı şeklinde. Yurtdışında ABD eski başkanlarının, yurtiçinde ise Demirel’in yaptığına benzer biçimde üniversite ve sivil toplum örgütlerinde Türkiye ve uluslararası meseleler hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşması bekleniyor. Köşk kaynakları 29 Ağustos’tan itibaren “11. Cumhurbaşkanı” sıfatına sahip olacak Gül’ün izleyeceği yol için, “Bir çeşit akil insan rolüne sahip olacak. Akademik camiada, sivil toplum kuruluşlarında ve düşünce kuruluşlarında Türkiye’nin ve dünyanın meseleleri hakkında bilgi ve deneyimleri ışığında görüşlerini paylaşacak” değerlendirmesini yapıyorlar.

Erdoğan’ın tek ricası: 30 Ağustos

Gül’ün Köşk’teki çalışma ekibi ile Erdoğan’ın Başbakanlık’taki çalışma ekipleri devir teslim için henüz yakın mesai içine girmemiş durumda. Başbakanlık tarafı, Köşk’ten tek bir ricada bulunmuş: Devir teslimden iki gün sonrasında yapılması gereken 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun hazırlıklarının mevcut Çankaya Köşkü kadrosu tarafından yapılmasını istemişler. Bu istek doğrultusunda 30 Ağustos resepsiyonu hazırlıkları Gül’ün protokol ve basın ekiplerince sürdürülüyor.