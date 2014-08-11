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Abdullah Gül: Partime geri döneceğim

Yaklaşık dört ay önce 'Bugünkü şartlarda siyaset planım yok' diyen Cumhurbaşkanı Gül, 'Partime döneceğim' açıklaması yaptı

11 Ağustos 2014 18:28

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aktif siyasete döneceğini belirterek, "Partime döneceğim" açıklamasını yaptı. 

Çankaya Köşkü'nde cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle resepsiyonda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Gül, "Bu partinin kurucusuydum. İlk başbakanı  ve cumhurbaşkanıyım. Partiye dönmekten daha doğal bir şey yok. Hayrünnisa Hanım, cumhurbaşkanı eşi olduğunu Çankaya'dan önce Türkiye dışında anladı. Türkiye çok şeyleri  aştı. Cumhurbaşkanlığım bittiğinde şüphesiz ki partime döneceğim. Partime dönmem benim için doğal olan şeydir. İnanıyorum ki Türkiye çok güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. 28 Ağustos'tan sonra partime döneceğim. Benim benim siyasi mücadelem ortada" ifadelerini kullandı.

 

'Geçmişle çok uğraşmam'

 

Gül, "Artılarıyla eksileriyle bu 7 yıl geçti. 7 yıl içinde çok şey oldu. Ben geçmişle o kadar çok uğraşmam, geleceğe bakarım, sabırla problemlerin aşılması yönünde davrandım" diye konuştu.

 

'Bugüngü şartlarda siyaset planım yok' demişti

 

Cumhurbaşkanı Gül, yaklaşık dört ay kadar önce Kütahya Valiliği'nde yaptığı açıklamada (18 Nisan 2014) "Bugünkü şartlar çerçevesinde benim gelecekle ilgili bir siyaset planımın olmadığını burada paylaşmak isterim" demişti.

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