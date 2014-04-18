Gül: Bugünkü şartlarda gelecekle ilgili siyaset planım yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ben devletin bütün kademelerinde devletimize hizmet ettim ve büyük bir şerefle bu görevleri yerine getirdim, bundan büyük bir gurur da söz konusu olamaz. Bugünkü şartlar çerçevesinde benim gelecekle ilgili bir siyaset planımın olmadığını burada paylaşmak isterim" dedi. Erdoğan ise gazetecilerin bu sözleri sorması üzerine "Açıklamaları duymadım, Cumhurbaşkanımızdan duymadan bir şey diyemem" dedi.

Gül, Kütahya Valiliği'nde yağtığı açıklamada "Şu an Cumhurbaşkanı olduğum için bazı konuları açık konuşamıyorum" diyen Gül, "Arkadaşlarla konuşacağımızı tartışacağımızı bir karara varacağımızı söyledim. Türkiye yeterince olgun bir ülke. Türkiye’nin geleceği daima parlak olacaktır" ifadesini kullandı.

'Cumhurbaşkanı olmam bazı konuları konuşmamı sınırlıyor'

Yaptığı değerlendirmenin Köşk'e yeniden adaylığının işareti olup olmadığının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, ''Onu da gayet açık bir şekilde söyledim. Bugün Cumhurbaşkanı olduğum için bazı konuları açık konuşmak beni sınırlıyor. Ama şu bir gerçek ki ben bağımsız bir şekilde siyasete girmiş veya cumhurbaşkanı olmuş bir insan değilim. Dolayısıyla muhakkak bunu arkadaşlarımızla konuşacağımızı, tartışacağımızı ve neticede hep beraber bir karara varacağımızı ve bunu da kendi aramızda konuşarak halledeceğimizi söyledim.'' dedi.

Türkiye gibi açık bir toplumun olduğu, herkesin katılımcı bir şekilde görüşlerini ifade ettiği bir ülkede bunu tartışmanın doğallığına işaret eden Gül, "Artık gündemimizdeki konu budur, konuşulacaktır" dediğini ve çeşitli vesilelerle bu tür soruları yanıtladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin YSK tarafından belirlendiğini, takvimin bilindiğini dile getiren Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Önce şunu söylemek isterim. Ben bu cumhurbaşkanlığı seçiminin gayet nezih neticeleneceğini ve seçim sürecinin olacağına inanıyorum. Çünkü eskiden yaşadığımız krizler, tartışmalar, bunlar olmayacaktır. Herhangi bir belirsizlik de söz konusu değildir. Onun için ülkenin üzerine siyasi riskler yüklenmesin. Herkes bu anlamda ben, 'Herkes işinde gücünde sakin olsun' diyorum. Diğer yandan tabii ki adaylar çıkacaktır. Bunlar da önümüzdeki günlerde belli olur. Sayın Başbakan ve benimle ilgili konular söz konusu olduğunda, bir araya gelip bunları konuşacağımızı, görüşeceğimizi zaten söyledik. Gördüğünüz gibi çeşitli istişareler, çeşitli temayül çalışmaları yapılıyor. Bunlar bütün seçimlerden önce kararlar verilmeden önce yapılan şeylerdir. Biz de bir araya geldiğimizde konuşup bunları neticelendireceğiz. Tabii ki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili adaylar netleştikten sonra başka bir süreç başlayacaktır. Bu vesile ile şunu da söylemek isterim: Görüyorum birçok tartışmalar oluyor, birçok spekülasyonlar oluyor. Ben devletin bütün kademelerinde devletimize hizmet ettim, büyük bir şerefle bu görevleri yerine getirdim ve bundan büyük bir gurur da söz konusu olamaz. Bugünkü şartlar çerçevesinde benim gelecekle ilgili bir siyaset planımın olmadığını burada paylaşmak isterim. Çünkü bakıyorum, birçok spekülasyonlar birçok şeyler söyleniyor. Günü geldikçe bunlar daha çok konuşulacaktır, tartışılacaktır. Ama bunun da bilinmesini arzu ederim."

Erdoğan: Gül ile konuşmadan açıklama yapmayacağım

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Mevcut şartlarda gelecekle ilgili siyaset planım yok" diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözlerine karşılık, "Ona sormam lazım. Onunla konuşmadan bir açıklama yapmayacağım" dedi.