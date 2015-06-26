Partiler Meclis Başkanlığı için adaylarını açıkladı; işte seçim süreci...

Siyasi partiler, 25'inci Dönem parlamentosunun 26’ncı Meclis Başkanı adaylarını açıkladı. İlk Meclis Başkanı adayını HDP'nin açıklamasıyla başlayan süreç, AKP'nin adayını açıklamasıyla son buldu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis Başkanlığı için Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı; CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi polemiklere neden olan ve geçici Meclis Başkanlığı görevini yürüten Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı; MHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin çatı adayı olan İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday olarak açıklamıştı. Son açıklama ise AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, AKP'den Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ı aday olarak gösterdi. Böylece, 27 Haziran Cumartesi saat 24.00’te sona erecek adaylık başvurularının isimleri netleşti.

Seçilen isim 0001 kırmızı plakalı makam otomobilini kullanacak

TBMM Başkanı seçilen isim, devlet protokolü gereği 0001 kırmızı plakalı makam otomobilini kullanacak.

Adaylık başvuruları cumartesi günü sona erecek

Adaylık başvuruları, 27 Haziran Cumartesi saat 24:00’te sona erecek. 25’inci Dönem parlamentosu, 26’ncı Meclis Başkanı’nı seçecek. Turlar arasında yapılacak pazarlıklar, ikili veya üçlü ortak hareket edilmesi sonucunu doğurmazsa, Ak Parti dördüncü turda kendi adayını seçtirebilecek.

En az 367 oy almak gerekiyor

TBMM İçtüzüğü’ne göre; en fazla dört turda, gizli oyla yeni başkan seçilecek. İlk tur oylamanın pazar günü yapılması planlandı. Ancak yemin töreninin ardından grup temsilcilerinden oluşacak Danışma Kurulu’nun alacağı kararla turların gelecek hafta pazartesi veya salıdan başlatılma olasılığı bulunuyor. İçtüzüğü göre her şartta yeni Meclis Başkanı 2 Temmuz’a kadar seçilmiş olacak. İlk iki turda seçilebilmek için en az 367 oy almak gerekiyor. Üçüncü turda 276 oy aranırken, son turda en fazla oy alan iki aday yarışıyor ve en çok oyu alan seçiliyor. Üç muhalefet partisinin 292 sandalyesine karşı AK Parti’nin 258 oyu bulunuyor.

İlk iki tur 30 Haziran

TBMM Genel Kurulu’nda bir yandan yemin töreni sürerken diğer yandan dört partinin yöneticileri, Meclis Başkanlığı seçiminin hangi gün yapılacağını kararlaştırdılar. Başkanlık seçiminin ilk iki turunun 30 Haziran Salı, üçüncü ve dördüncü turunun da 1 Temmuz Çarşamba günü yapılması konusunda görüşmeler yaptılar. Bu karar, Danışma Kurulu kararıyla kesinlik kazandırılacak. Danışma Kurulu, yeni Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Meclis’in 1 Temmuz’da tatile girmemesi konusunda da karar alacak. Bu arada, sözlü soru önergelerinin görüşülmesi kararlaştırıldı. Partiler, bu gündemde sıra kapmak amacıyla sözlü soru önergelerini dün hemen milletvekillerinin imzasına açtılar.