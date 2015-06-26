T24 LogoT24 Logo
Gündem

Partiler Meclis Başkanlığı için adaylarını açıkladı; işte seçim süreci...

Meclis Başkanlığı seçiminin ilk iki turu 30 Haziran Salı günü gerçekleşecek

(Soldan sağa sıralama) Deniz Baykal, Dengir Mir Mehmet Fırat, İsmet Yılmaz, Ekmeleddin İhsanoğlu

26 Haziran 2015 18:31

Siyasi partiler, 25'inci Dönem parlamentosunun 26’ncı Meclis Başkanı adaylarını açıkladı. İlk Meclis Başkanı adayını HDP'nin açıklamasıyla başlayan süreç, AKP'nin adayını açıklamasıyla son buldu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis Başkanlığı için Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı; CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi polemiklere neden olan ve geçici Meclis Başkanlığı görevini yürüten Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı; MHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin çatı adayı olan İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday olarak açıklamıştı. Son açıklama ise AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, AKP'den Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ı aday olarak gösterdi. Böylece, 27 Haziran Cumartesi saat 24.00’te sona erecek adaylık başvurularının isimleri netleşti.

 

Seçilen isim 0001 kırmızı plakalı makam otomobilini kullanacak

 

TBMM Başkanı seçilen isim, devlet protokolü gereği 0001 kırmızı plakalı makam otomobilini kullanacak.

Adaylık başvuruları cumartesi günü sona erecek

 

Adaylık başvuruları, 27 Haziran Cumartesi saat 24:00’te sona erecek. 25’inci Dönem parlamentosu, 26’ncı Meclis Başkanı’nı seçecek. Turlar arasında yapılacak pazarlıklar, ikili veya üçlü ortak hareket edilmesi sonucunu doğurmazsa, Ak Parti dördüncü turda kendi adayını seçtirebilecek.

 

En az 367 oy almak gerekiyor

 

TBMM İçtüzüğü’ne göre; en fazla dört turda, gizli oyla yeni başkan seçilecek. İlk tur oylamanın pazar günü yapılması planlandı. Ancak yemin töreninin ardından grup temsilcilerinden oluşacak Danışma Kurulu’nun alacağı kararla turların gelecek hafta pazartesi veya salıdan başlatılma olasılığı bulunuyor. İçtüzüğü göre her şartta yeni Meclis Başkanı 2 Temmuz’a kadar seçilmiş olacak. İlk iki turda seçilebilmek için en az 367 oy almak gerekiyor. Üçüncü turda 276 oy aranırken, son turda en fazla oy alan iki aday yarışıyor ve en çok oyu alan seçiliyor. Üç muhalefet partisinin 292 sandalyesine karşı AK Parti’nin 258 oyu bulunuyor.

 

İlk iki tur 30 Haziran

 

TBMM Genel Kurulu’nda bir yandan yemin töreni sürerken diğer yandan dört partinin yöneticileri, Meclis Başkanlığı seçiminin hangi gün yapılacağını kararlaştırdılar. Başkanlık seçiminin ilk iki turunun 30 Haziran Salı, üçüncü ve dördüncü turunun da 1 Temmuz Çarşamba günü yapılması konusunda görüşmeler yaptılar. Bu karar, Danışma Kurulu kararıyla kesinlik kazandırılacak. Danışma Kurulu, yeni Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Meclis’in 1 Temmuz’da tatile girmemesi konusunda da karar alacak. Bu arada, sözlü soru önergelerinin görüşülmesi kararlaştırıldı. Partiler, bu gündemde sıra kapmak amacıyla sözlü soru önergelerini dün hemen milletvekillerinin imzasına açtılar.

 

ETİKETLER

meclis başkan adaylarıpartilerakpak partiseçimtbmmchpmhphdpbaykalihsanoğludengir mir mehmet fıratismet yılmazseçim süreci

İlgili Haberler

CHP resmen açıkladı: TBMM Başkanı adayı Deniz Baykal

Kılıçdaroğlu: Milletvekili arkadaşlarımız Baykal'ın Meclis Başkanlığı'na aday olmasını istedi, ben de ricada bulundum

MHP'nin TBMM Başkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu

Ekmeleddin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin çatı adayı olarak Tayyip Erdoğan ile yarışmıştı

AKP'nin TBMM Başkanı adayı Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz!

Kulislerde Nabi Avcı'nın ismi ön plana çıkıyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24