CHP resmen açıkladı: TBMM Başkanı adayı Deniz Baykal

CHP, TBMM Başkan adayının Deniz Baykal olduğunu açıkladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'den ayrılarak geçici başkanlık görevi nedeniyle TBMM'de bulunan Deniz Baykal'ı ziyarete gitti.

Baykal, Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı. Baykal ile Kılıçdaroğlu daha sonra görüşme için makama geçti.

Hürriyet'ten Okan Konuralp'in haberine göre, yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Kılıçdaroğlu, Baykal'a Meclis Başkanlığı adaylığını bildirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Umarım Baykal'ın geçici başkanlığı kalıcı hale gelir. Milletvekili arkadaşlarımız Baykal'ın Meclis Başkanlığı'na aday olmasını istiyor, ben de bu konuda kendisinden ricada bulundum. Baykal, Meclis Başkanlığı adaylığımızı kabul etti'' dedi.

Baykal da adaylık işlemlerine başladıktan sonra destek için siyasi partileri ziyaret edeceğini söyledi.

Meclis Başkanı nasıl seçilecek?

Yeminle birlikte Meclis Başkanlığı adaylık süreci de başladı. Adaylık başvuruları 27 Haziran Cumartesi saat 24.00’te sona erecek. 25’inci dönem parlamentosu 26’ıncı Meclis Başkanı’nı seçecek. Turlar arasında yapılacak pazarlıklar, ikili veya üçlü ortak hareket edilmesi sonucunu doğurmazsa, Ak Parti dördüncü turda kendi adayını seçtirebilecek.

Seçim yöntemi

TBMM İçtüzüğü’ne göre en fazla dört turda gizli oyla yeni başkan seçilecek. İlk tur oylamanın pazar günü yapılması planlandı. Ancak yemin töreninin ardından grup temsilcilerinden oluşacak Danışma Kurulu’nun alacağı kararla turların gelecek hafta pazartesi veya salıdan başlatılma olasılığı bulunuyor. İçtüzüğü göre her şartta yeni Meclis Başkanı 2 Temmuz’a kadar seçilmiş olacak. İlk iki turda seçilebilmek için en az 367 oy almak gerekiyor. Üçüncü turda 276 oy aranırken, son turda en fazla oy alan iki aday yarışıyor ve en çok oyu alan seçiliyor. Üç muhalefet partisinin 292 sandalyesine karşı AK Parti’nin 258 oyu bulunuyor.

İlk iki tur 30 Haziran

TBMM Genel Kurulu’nda bir yandan yemin töreni sürerken, diğer yandan dört partinin yöneticileri Meclis Başkanlığı seçiminin hangi gün yapılacağını kararlaştırdılar. Başkanlık seçiminin ilk iki turunun 30 Haziran Salı, üçüncü ve dördüncü turunun da 1 Temmuz Çarşamba günü yapılması konusunda görüşmeler yaptılar. Bu karar Danışma Kurulu kararıyla kesinlik kazandırılacak. Danışma Kurulu, yeni Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Meclis’in 1 Temmuz’da tatile girmemesi konusunda da karar alacak. Bu arada, sözlü soru önergelerinin görüşülmesi kararlaştııldı. Partiler, bu gündemde sıra kapmak amacıyla sözlü soru önergelerini dün hemen milletvekillerinin imzasına açtılar.