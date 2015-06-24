MHP'nin TBMM Başkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu

CHP'den sonra MHP'nin Meclis Başkanı adayı da belli oldu. MHP'nin İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu MHP'nin Meclis Başkanı adayı oldu. İhsanoğlu’nun adaylığıyla ilgili dilekçe bugün Meclis Başkanlığı’na verildi.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile MHP’nin ortak adayı olarak seçime girmişti. İhsanoğlu, ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybetmişti.

TBMM Başkan adayını ilk açıklayan parti HDP olmuştu. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkan adayının HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat olduğunu açıklamıştı.

HDP’nin ardından CHP bugün, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın adaylığını açıklamıştı. Baykal, yeni TBMM’nin açılış oturumunda en yaşlı üye sıfatıyla geçici başkanlık görevini yürütmüştü.