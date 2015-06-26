AKP'nin TBMM Başkanı adayı Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz!

CHP, MHP ve HDP'nin Meclis Başkanı adaylarını belirlemesinin ardından AKP de adayını açıkladı. AKP'nin Meclis Başkanı adayı Milli Savunma Bakanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz oldu.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Meclis Başkan adayını, düzenlediği basın toplantısı ile resmi olarak açıkladı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Son iki gün içinde takip ettiğiniz gibi 50’şer kişilik topluluklar halinde istişareler yaptık. Biz ilk andan itibaren cumhurbaşkanımızın partimizin kuruluşunu gerçekleştirdiği andan itibaren ortak akla değer verdik. Hem seçimin değerlendirilmesi, hem koalisyonda takınılacak tavır, hemde meclis başkanlığı konusunu gündemimizde tuttuk.

2 isim öne çıktı

Her bir milletvekilimizin kanaatini tek tek aldım. Yazılı olarak tarafıma bildirildi. Dün bu kanaatleri değerlendiren bir çalışmadan sonra iki arkadşaımızın isminin çok açık şekilde öne çıktığı ortaya çıktı. Sayın Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz. Dün akşam iftarda birlikteydik. Her iki arkadaşımızla ayrı ayrı görüştük. Ve sonra birlikte görüştük.

‘İkisi de diğer arkadaşı lehine feragat etti’

Hiçbir arkadaşımız kendi düşüncesini öne koymadı. Dün de her iki arkadaşımızla görüştüğümüzde, diğer arkadaşı lehine feragat etmesinin doğru olacağını ifade ettiler. Bu bende büyük bir memnuniyet oluşturdu. En büyük grup olarak biz Meclis başkan adayını belirlerken, hiçbir tartışma yaşamadan, en son iki isim üzerinde bu istişareler yoğunlaştığı için zikrediyorum. 300’ü aşkın arkadaş fikir beyan etmiş oldu. bu ahlaki olgunlukları dolayısıyla arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu iki arkadaşımızla ortak değerlendirmemizde bir arkadaşımızın ismi öne çıktık. Ben de kanaatimi de bugün MYK’ya aktardım. Her iki arkadaşımız da üstün vasıflara sahip arkadaşlar. Diğer ismi geçen ve vekillerimizden destek alan arkadaşlar da sahipti.

‘İsmet Yılmaz'ı önermeyi kararlaştırdık’

TBMM Başkan adaylığı için Ak Parti olarak sayın İsmet Yılmaz’ı önermeyi kararlaştırdık. Kendisi için, partimiz için, TBMM’ye katılan vekiller için hayırlı olmasını diliyorum.

Kendisi bugünden itibaren temasları yapacak. En hayırlı kararın oluşacağı kanaatimi belirtmek istiyorum.