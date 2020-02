Parti rozetini çıkardı, Türk bayrağını taktı; CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, ilk gününde neler dedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısını yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise 24 Haziran olarak tarihini belirlediği erken seçim kararının açıklanmasının ardından gözlerin döndüğü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı bugün belli oldu. Uzun yıllardır CHP’de siyaset yapan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına iki kez rakip olarak çıkan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye’nin en eski partisinin 24 Haziran’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı oldu.

Adaylığı dün neredeyse kesinleşen İnce, bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda resmi olarak adının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada önümüzdeki günlerde nasıl bi seçim kampanyası yürüteceğinin de sinyallerini verdi. İşte İnce’nin adaylığının ilk gününde yaptığı konuşmaların öne çıkan bölümleri…

Herkesin cumhurbaşkanı İnce

İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olarak adının resmi olarak duyurulmasının ardından yaptığı ilk işlerden biri, parti rozetini çıkarmak oldu. CHP rozetini Kılıçdaroğlu’na teslim eden İnce, "Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım" dedi. İnce’nin bu sözleri, kendisini "80 milyon için tarafsız cumhurbaşkanı" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu tarafından da tekrarlandı.

CHP’nin adayının açıklanması öncesinde yapılan kulislerde, ‘Kürtlerin oyunu alabilir’ yorumlarının öznesi olan İnce, adaylığının kapsayıcılığını, ‘sadece CHP’nin adayı olmamak’ noktasında da bırakmadı. Konuşmasında Ahmed Arif’in 'Anadolu' şiirini okuyan İnce, "15 yaşındaydım Diyarbakır'da Kürt Ahmed Arif'i tanıdığımda. 54 yılı geride bıraktım, hâlâ o günkü kadar heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

İnce, 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması için yapılan oylamada da partisinin aksine 'hayır' oyu vermiş ve "CHP kendi doğrularına göre hareket etmeliydi. Bizim HDP ile işimiz yok. Ama bir doğru varsa, HDP ile aynı karede görünüyoruz korkusuyla hareket etmek doğru değil. Ben vicdani olarak 'hayır' oyu verdim" demişti.

Kılıçdaroğlu’na iki kez yenildi,

Erdoğan’ı yenebilir mi?

CHP’nin genel başkanlığı konusunda iki kez rakibi olduğu Kılıçdaroğlu’nun karşısında başarılı olamamasının ardından Erdoğan’ı nasıl mağlup edeceği yönündeki eleştirilere ilk günden yanıt veren İnce, “’CHP’ye genel başkan olamadın, Türkiye’ye cumhurbaşkanı olacaksın, mantıklı mı' diyor. Tayyip Erdoğan, Beyoğlu’na belediye başkanı olamadı, Türkiye’ye cumhurbaşkanı oldu. Abdullah Gül, Necmettin Erbakan’a rakip oldu, kaybetti ama Abdullah Gül cumhurbaşkanı oldu” diye konuştu.

İnce’nin Erdoğan’la ilgili açıklamaları bu kadarla da kalmadı. Tecrübesi yönündeki eleştirilere de yanıt veren İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde milletvekilliğinin ilk günlerinde olduğunu hatırlattı. “Ben Kasım 2002’de milletvekili oldum, o Mart 2003’te. 5 ay kıdemliyim. Askere gitsek ben çavuş olurdum, o onbaşı olurdu” diyen İnce, şöyle devam etti:

“Erdoğan’a Meclis’e geldi, parmak izini kullanamıyordu. Aşağılamak için söylemiyorum. Bir günlük milletvekilinden başbakan yapacaksınız, 16 yıllık milletvekilinden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız, öyle mi?”

Türkiye Suriye ve Irak'tayken;

İnce '1 Mart tezkeresi'ni hatırlattı

Öte yandan İnce, Türkiye’nin Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı’nı devam ettirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ve Irak’ta operasyonların süreceğini beyan ettiği bir dönemde ABD’nin Irak işgaline askeri destek vermesini öngören ‘1 Mart tezkeresi’ne ‘Hayır’ oyu verdiğini de hatırlattı. İnce, siyasetçi olarak deneyimini anlatırken, “16 yıl milletvekilliği yapmışım, grup başkanvekilliği yapmışım, 1 Mart tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir milletvekiliyim” ifadelerini kullandı.

“İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ” olsun terörün her türlüsüyle mücadele edilececeğini kaydeden İnce, hemen arkasından ise yolsuzluklara dikkat çekti. “Yetimin hakkına göz dikenlere, ihaleye fesat karıştıranlara, terörü destekleyenlere ve bu ülkeyi soyanlarla, Allah’ın huzurunda söz veriyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyen İnce, sonrasında da eğitimci kökenine de vurgu yaparak adalet konusunda şunları söyledi:

“Ben öğrencilerime fizik anlatırken, sınav kağıdını değerlendirirken nasıl değerlendiririm biliyor musunuz? İsimlerini kapatırdım, okurdum. Adını görmeyeceksin ki etkilenmeyeceksin. Eşit not vereceksin. Peki bunlar ne yaptı? Tam 14 sene üniversite sorularını çaldırdılar. Kime çaldırdılar? FETÖ’yle birlikte. Kardeşlerim, gençler, size sesleniyorum. Sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Sadece soruları mı? Buradan uyarıyorum. Sınavda soruyu çalan, sandıkta oyu çalar. Bugünden uyarıyorum. Bu ülkenin değerli avukatları. 50 bin avukat, cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Sizi her an YSK’ya çağırabilirim. Bir, sınav sorularını çaldırmayacağız, iki sandıkta oyu çaldırmayacağız, üç hazineden parayı çaldırmayacağız.”

Erdoğan-Gül 'kardeşliği',

Kılıçdaroğlu-İnce 'rekabeti'

Öte yandan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, muhalefetin çatı adayı olmasının tartışıldığı dönemde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından ziyaret edilmesini de değerlendiren İnce, AKP’nin kurucu kadrosunda yaşanan ‘kardeş kavgasına’ da değindi. Karşısında iki kez aday olduğu Kılıçdaroğlu’nun kendisini cumhurbaşkanı adayı göstermesini överek şunları söyledi:

“İki insan, iki parti başkanı, birisi yola berabere çıkmışlar, kardeşim demiş. Beraber parti kurmuşlar, milletvekili olmuşsun, gelmiş başbakanlığı sana vermiş. Al demiş gel başbakan ol benim yerime. Sonra bir gün cumhurbaşkanı olmak istediğinde Genelkurmay Başkanı’nı helikopterle onun bahçesine indirmişsin. Bu bir lider. Kardeşim dediği, ona başbakanlığı veren birine, sonunda iş kendine geldiğinde yaptığına bak. Diğer tarafta bir parti lideri daha var. O da kendisine rakip olmuş, iki kere aday olmuş. Hatta bu salonlarda, zaman zaman dozunu aşan laflar söylemiş. Eleştirmiş, ama sonra demiş ki çocuklarımızın geleceği için bana rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğrusudur demiş. Şimdi size soruyorum, 80 milyon, eyy AK Partili kardeşlerim, evinin önüne helikopter gönderenden, kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen bu insandan millete fayda gelmez. İyi düşün, bu iki parti başkanına bak. Kim kendini düşünüyor, kim milleti düşünüyor? Kim kendi çocuklarını düşünüyor, kim milletin çocuklarını?”

İnce'den Ramazan açılımı

Daha önce 'seküler Müslümanların' bile alkol almaktan imtina ettikleri Ramazan ayında bira içtiğine dair tartışmalar yaşanan İnce, Birinci Meclis'in önünde yaptığı konuşmada, "Ramazan ayında gece 01:30'a kadar mitinglerimiz olacak" dedi.

İçki içmesine yönelik eleştirilere maruz kalan İnce, daha önce yaptığı açıklamalardan birinde de 17-25 Aralık dönemindeki iddiaları gündemine alarak, "Biz içki içmeyeceğiz ama siz de çalmayacaksınız; söz mü" demişti.