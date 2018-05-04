Konsensus'un anketine göre, Muharrem İnce ve Erdoğan'ın oy oranları ne?

Konsensus Araştırma Şirketi'nin anketine katılanların yüzde 55.1'i "yarın seçim olsa" oyunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyledi. Söz konusu ankette CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 44.9 olarak belirlendi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün yayınlanan ‘İnce ismi bu anketten mi çıktı?’ başlıklı yazısında Konsensus Araştırma Şirketi’nin kendi finansmanıyla, toplam 1000 kişi ile telefonla görüşerek yaptığı cumhurbaşkanlığı anketine yer verdi. Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Konsensus, son yaptığı ankette seçmenlere CHP’nin 3 farklı adayının AK Parti Lideri Erdoğan karşısındaki 2. tur şansını sormuş.

Soru şu: Hiçbir aday ilk turda seçilemezse 2. turda şu adaylardan hangisini desteklersiniz?

İlhan Kesici: Yüzde 39.9 - Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 60.1

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.3 - Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7

Muharrem İnce: 44.9 - Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.1

Bu anketi görünce, “Acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu ankete göre mi aday belirledi?” sorusunu sormaktan kendimi alamadım.

Konsensus’un anketindeki bir sonuç, CHP’nin İYİ Parti ve Saadet’le kurduğu ittifakın “yanlış bir tercih” olduğunu ortaya koyuyor.

CHP'nin adayı Muharrem İnce

CHP seçime tek başına girerse yüzde 22.4 oranında oy alıyor.

İYİ Parti- Saadet-DP ittifakı ise yüzde 21.4 görünüyor.

Buna ankete göre yüzde 6.7 görünen HDP’nin ve toplamı 0.5 görünen Vatan ve BTP’nin oyları eklenince muhalefet bloku kıl payı da olsa yüzde 50’yi aşıyor.