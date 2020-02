Muharrem İnce, CHP rozetini çıkardı: Tarafsız cumhurbaşkanı olacağım, ülkeyi soyanlarla mücadele edeceğim!

CHP'nin, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım" dedi. CHP rozetini çıkaran İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım, rozetimi size emanet" dedi.

Ardından söz alan Kılıçdaroğlu, "80 milyon için tarafsız cumhurbaşkanı" ifadesini kullanarak İnce'nin yakasına Türk bayrağı rozeti astı.

"Ben Erdoğan'dan daha kıdemliyim"

İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Senin tecrüben yeter mi devleti yönetmeye" dediğini belirterek, "Ben 2002'de milletvekili oldum, o 2003'te. Ondan beş ay daha kıdemliyim. Askere gitsek ben çavuş olurum, o onbaşı" dedi.

Erdoğan'ın bir günlük milletvekili iken başbakanlık makamına getirildiğini ifade eden İnce, partililere yönelik olarak "Bir günlük milletvekili başbakan olacak, 16 yıllık milletvekili cumhurbaşkanı olamayacak öyle mi" diye sordu. İnce ayrıca, noter onaylı üniversite diplomasını istedikleri taktirde vatandaşlara gösterebileceğini söyledi.

"Erdoğan Beyoğlu'na belediye başkanı olamadı ama cumhurbaşkanı oldu"

Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanlığı için iki kez yarıştığını hatırlatan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir eleştiri daha var. 'CHP’ye genel başkan olamadın, Türkiye’ye cumhurbaşkanı olacaksın, mantıklı mı' diyor. Tayyip Erdoğan, Beyoğlu’na belediye başkanı olamadı, Türkiye’ye cumhurbaşkanı oldu. Abdullah Gül, Necmettin Erbakan’a rakip oldu, kaybetti ama Abdullah Gül cumhurbaşkanı oldu."

İnce, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde aktif rol oynadığı belirtilen Gülen cemaati üyelerinin, geçen yıllarda KPSS sorularını çaldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sınavda soruyu çalan, sandıkta oyu çalar. Bugünden uyarıyorum. Bu ülkenin değerli avukatları. 50 bin avukat, cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Sizi her an YSK’ya çağırabilirim. Bir, sınav sorularını çaldırmayacağız, iki sandıkta oyu çaldırmayacağız, üç hazineden parayı çaldırmayacağız."

"15 yaşındaydım Diyarbakır'da Kürt Ahmed Arif'i tanıdığımda"

"Bugün doğum günüm" diyen İnce, Ahmed Arif'in "Haberin var mı" şiirinin kendisindeki yerinin ayrı olduğunu belirtti. İnce, "15 yaşındaydım Diyarbakır'da Kürt Ahmed Arif'i tanıdığımda. 54 yılı geride bıraktım, hâlâ o günkü kadar heyecanlıyım" diyerek söz konusu şiirden şu alıntıyı yaptı:

"Kızlarım,

Oğullarım var gelecekte,

Her biri vazgeçilmez cihan parçası.

Kaç bin yıllık hasretimin koncası,

Gözlerinden,

Gözlerinden öperim,

Bir umudum sende,

Anlıyor musun?"

İşte Muharrem İnce'nin adaylık açıklamasının tam metni

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda konuşan İnce'nin açıklamalarının tam metni şöyle:

Sayın genel başkanım, hep söylediniz. Parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz. Bunu hep söylediniz. Ben de bu görüşünüze hep katıldım. 24 Haziran’da Allah’ın izniyle, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP’lilerin değil, sadece bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin, AK Parti’lilerin, MHP’lilerin, HDP’lilerin, Saadet Partililerin, Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, herkesin cumhurbaşkanı olmak için.

15 yaşında 79 ara seçimlerinde sokaklara afiş asmaya çıkmış ve 39 yıl CHP’nin rozetini taşımış birisi olarak ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum.

Cumhurbaşkanı 80 milyonu kucaklamalı. Çünkü cumhurbaşkanı seçildikten sonra namusu ve şerefi üzerine tarafsız görev yapacağına and içecek. Şimdi ben ona 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk bayrağı rozetini takıyorum.

İki insan, iki parti başkanı, birisi yola berabere çıkmışlar, kardeşim demiş. Beraber parti kurmuşlar, milletvekili olmuşsun, gelmiş başbakanlığı sana vermiş. Al demiş gel başbakan ol benim yerime. Sonra bir gün cumhurbaşkanı olmak istediğinde Genelkurmay Başkanı’nı helikopterle onun bahçesine indirmişsin. Bu bir lider. Kardeşim dediği, ona başbakanlığı veren birine, sonunda iş kendine geldiğinde yaptığına bak. Diğer tarafta bir parti lideri daha var. O da kendisine rakip olmuş, iki kere aday olmuş. Hatta bu salonlarda, zaman zaman dozunu aşan laflar söylemiş. Eleştirmiş, ama sonra demiş ki çocuklarımızın geleceği için bana rakip olmuş olabilir ama bu çocuk doğrusudur demiş. Şimdi size soruyorum, 80 milyon, eyy AK Partili kardeşlerim, evinin önüne helikopter gönderenden, kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen bu insandan millete fayda gelmez. İyi düşün, bu iki parti başkanına bak. Kim kendini düşünüyor, kim milleti düşünüyor? Kim kendi çocuklarını düşünüyor, kim milletin çocuklarını? Osmanlı 1299’da kuruldu, 1402’de Timur geldi devleti dağıttı. 1413’e kadar fetret devri yaşadı Osmanlı. Tıpkı 1402’de olduğu gibi bir fetret devri yaşadı, 24 Haziran’da fetret devrini hep birlikte bitireceğiz. Tek olan hepimizindir. Bayrak tek, bayrak hepimizindir. Vatan tek, 80 milyonundur. Atatürk kurtarıcımız, kurucumuz, 80 milyonun Atatürk’üdür. Bir şey daha söyleyeyim, cumhurbaşkanı, o da tek. Cumhurbaşkanı tek. AK Parti’nin cumhurbaşkanı, CHP’nin cumhurbaşkanı tektir. Partisiz olur, partisiz.

Bana diyor ki, senin tecrüben yeter mi devleti yönetmeye. Ben Kasım 2002’de milletvekili oldum, o Mart 2003’te. 5 ay kıdemliyim. Askere gitsek ben çavuş olurdum, o onbaşı olurdu. Ne tecrübesini soruyorsun. 16 yıl milletvekilliği yapmışım, grup başkanvekilliği yapmışım, 1 Mart tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir milletvekiliyim. Ne tecrübesi?

Erdoğan’a Meclis’e geldi, parmak izini kullanamıyordu. Aşağılamak için söylemiyorum. Bir günlük milletvekilinden başbakan yapacaksınız, 16 yıllık milletvekilinden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız, öyle mi? Diploman var mı diye soruyorsunuz, 8 dönemlik transkripti veririm. Meydanlarda ekonomi konuşacağız, dış politika konuşacağız, eğitim konuşacağız, tarım konuşacağız ama bunları konuşmayacağız, kavga edeceğiz, iftira atacağız diyorlarsa daniskasını yaparım. Tercihim birincisi, ben meydanlarda entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum. Ama siz bunu yapmak istiyorsanız, ona da varım. Bir eleştiri daha var. CHP’ye genel başkan olamadın, Türkiye’ye cumhurbaşkanı olacaksın, mantıklı mı diyor? Tayyip Erdoğan, Beyoğlu’na belediye başkanı olamadı, Türkiye’ye Cumhurbaşkanı oldu. Abdullah Gül, Erbakan’a rakip oldu, kaybetti ama Abdullah Gül cumhurbaşkanı oldu.

İki derdimiz var, biri 50 artı bir. Bir derdimiz daha var, yönetmek. O da yüzde yüzü tarafsız bir şekilde yönetmek. İki de iddiam var: Bir, terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, ister FETÖ, en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. İki, yetimin hakkına göz dikenlere, ihaleye fesat karıştıranlara, terörü destekleyenlere ve bu ülkeyi soyanlarla, Allah’ın huzurunda söz veriyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Kendisine karşı aday olmuş, kendisini eleştirmiş birini cumhurbaşkanı yapmak her babayiğidin harcı değildir. Bu isteği yapanlara da, bu isteği olumlu karşılayan sayın genel başkana saygılarımı sunuyorum. Yaşama sevincimizi yok ediyorlar, hayatımıza el koyuyorlar. Sadece bizim değil, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini çalıyorlar. İnsanlarımız işsiz, aşsız kaldı. Işık yapmak, ayağa kalkmak, cumhuriyeti kuran iradenin işidir. Geleceğimizi geri alacağız. Unutmayınız, geçmişle bugünü kavga ettirenler geleceği kaybederler. Geçmişi bugünle kavga ettirenler geleceği mutlaka kaybedeceklerdir. Bizim derdimiz sorun çözmek. AKP FETÖ ortaklığı cumhuriyeti rotasından çıkardı.

Türkiye artık hukuk devletini, bağımsız yargıyı tartışacak durumda değildir. Ekonomimiz dış müdahalelere açıktır. Genelkurmay Başkanı siyasetin özel talepleriyle meşguldür. Sosyal medya trolleri yalan söylemek ve pislik saçmakla meşguldür. Memleket yalan rüzgarıyla yönetiliyor.

Çocuklarım, öğrencilerim size sesleniyorum. Nasıl bir cumhurbaşkanı olacağımı anlatayım. Anası kıskanmaz, babası kıskanmaz, bir de öğretmeni kızmaz. Profesör öğrencilerim var, kaymakam öğrencilerim var. Hepsinde payım olduğunu düşünüyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Ben onlara fizik anlatırken, sınav kağıdını değerlendirirken nasıl değerlendirirm biliyor musunuz? İsimlerini kapatırdım, okurdum. Adını görmeyeceksin ki etkilenmeyeceksin. Eşit not vereceksin. Peki bunlar ne yaptı? Tam 14 sene üniversite sorularını çaldırdılar. Kime çaldırdılar? FETÖ’yle birlikte. Kardeşlerim, gençler, size sesleniyorum. Sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Sadece soruları mı? Buradan uyarıyorum. Sınavda soruyu çalan, sandıkta oyu çalar. Bugünden uyarıyorum. Bu ülkenin değerli avukatları. 50 bin avukat, cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Sizi her an YSK’ya çağırabilirim. Bir, sınav sorularını çaldırmayacağız, iki sandıkta oyu çaldırmayacağız, üç hazineden parayı çaldırmayacağız.

Size bir soru. Allah’ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Saray’a mı gideceğim, Çankaya’ya mı? Sarayı bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim, bilim yuvası yapacağım. Hepimiz sokaklarda gezmeye hazır mıyız? Bir çivi, bir nalı kurtarır. Bir nal, bir atı kurtarır. Bir at, yiğidi kurtarır. Bir yiğit memleketi kurtarır. Helal olsun size. Helal olsun.