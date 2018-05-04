İktidardan 'Muharrem İnce' açıklamaları: İyi taktik, hayırlı olsun

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi göstermesine iktidardan ilk açıklamalar Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Bakan arslan Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi aday göstermesini Arslan “Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz” diye değerlendirdi.

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün (4 Mayıs 20148) açıkladığı cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'ye "Hayırlı olsun" dedi.

"Yok devenin bale pabucu' diyenler"

AKP Meclis Grup Başkanvekili Turan da İnce’nin adaylığıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Turan şu mesajları paylaştı:

“Güzel taktik. Parti delegesinden takdir görmeyeni Cumharbaşkanı adayı yap, rakipten kurtul, parti sana kalsın. CHP bir kez daha Türkiye’yi yönetmeye aday bir parti olmadığını, entrikaların partisi olduğunu gösterdi. ‘Muharrem İnce aday olacak diyorlar’ dediğimde, ‘yok devenin bale pabucu’ diye cevap verip bugün İnce için imza veren CHP milletvekillerimizi sahneye alalım:)”

İnce'nin adaylığına yorum: Hayırlı olsun

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Hayırlı olsun. Bütün adaylar kendi projelerini antalacak meydanlarda. Milletimiz herkesi dinleyecek. Sonunda millet için en doğru kararı verecektir" dedi.

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Şamil Tayyar: Yüce Rabbim verdikçe veriyor

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi açıklamasına şu yorumu getirdi:

"CHP Grubu, AKP karşısında 9 kez seçim kaybetmiş, KK'nın (Kemal Kılıçdaroğlu) genel başkanlık yarısında 2 kez mağlup ettiği Muharrem İne'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemiş. Ne güzel! Yüce Rabbim verdikçe veriyor"

Elitaş: Kılıçdaroğlu kendi koltuğunu da kaybedecek

AKP'li Mustafa Elitaş da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Büyük vizyon! ‘En çıldırtacak aday' dediler, ‘ekonomi bilecek, başarı hikayesi olacak' dediler ve sonunda Muharrem İnce'yi aday gösterdiler. Görünen o ki AK Parti karşısında 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu bir taşla iki kuş vurayım derken sonunda kendi koltuğunu da kaybedecek" ifadesini kullandı.