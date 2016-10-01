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Paris’te terör alarmı

Paris'ta bir genç terör saldırısına hazırlandığı iddiasıyla gözaltına alındı

01 Ekim 2016 22:10

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyösü Clichy’de, 18 yaşındaki bir genç, terör saldırısına hazırlandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Le Parisien gazetesi, terörle mücadele birimlerinin düzenlendiği operasyon sonucunda, başkentte terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu belirlenen gencin gözaltına alınarak sorgulandığını bildirdi. 

Fransız gazetesinin haberinde, istihbarat servisinin takibinde olduğu belirtilen gencin, ülkede ‘’radikalleşme’’ eğilimi içinde olanlar listesinde bulunduğu kaydedildi. 

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