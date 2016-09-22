Terör saldırılarıyla sarsılan Paris için turizm kampanyası

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, terör saldırılarının ardından düşen turist sayısını artırabilmek için başlatılan tanıtım kampanyasını bugün başlattı.

Hidalgo, yönetmen Jalil Lespert tarafından dört farklı formatta çekilen Paris tanıtım filmlerini bugün düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı.

Terör saldırılarından korkup Paris’e gelmek istemeyenleri ikna etmek için çekilen tanıtım filmlerinde başkentin tarihi, kültürel ve turistik bölgeleri gösterilirken, alınan önlemlerle güvenliğin artık tam olarak sağlandığı mesajı veriliyor.

Turist sayısının azalmasıyla sefer sayısı düşen ulusal havayolu şirketi Air France ile reklam şirketi JCDecaux ve parfüm üreticisi Dior ’un mali destek verdiği tanıtım filmlerinde, Louvre müzesi Grand Palais, Champs-Elysees meydanı Sacre-Cœur ve Eiffel Kulesi ile kentin diğer turistik bölgeleri tanıtılıyor.

Belediye Başkanı Hidalgo basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’Bu tanıtım filmleriyle kentte canlı ve dinamik yaşamın eskisi gibi devam ettiği mesajını bütün dünyaya vermek istediklerini’’ ifade etti.

Tanıtım filmleri ilk etapta, Air France’ın seferlerinde, dünyadaki ‘’Accord’’ otel zincirlerinde ve Paris’in işbirliği yaptığı New York ve Tokyo kentlerinde gösterime girecek.

Terör saldırılarından önce her yıl Paris’i 33 milyona yakın turist ziyaret ediyordu. Terör saldırıların ardından Paris’e gelen turist sayısı 2016 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın ilk çeyreğine oranla bir milyon düşüş göstermişti.

Paris Bölgesel Turizm Komitesi'nin raporuna göre, 2016'nın ilk üç ayında Paris'teki otellerde doluluk oranı bir önceki yılın ilk üç ayına oranla yüzde 7,7 azaldı. Otellerdeki doluluk oranı bu düşüşle yüzde 56 oranında gerçekleşti.

Terör ve sosyal olaylar nedeniyle Paris'ten uzak duranlar arasında ilk sırayı Japonlar alıyor.

Başkenti ziyaret eden Japonların sayısı 2015 yılının ilk 3 ayına oranla yüzde 56 geriledi. İkinci sırada yüzde 35'lik düşüşle Ruslar yer alıyor. 2015'te özel kampanyalar sayesinde yüzde 49 oranında artan Çinli turist sayısında da yüzde 13,9 gerileme meydana geldi.

Uzmanlar, Paris'teki mevcut istihdamın yüzde 18,8'inin turizm sektörüne bağlı olduğunu ve şehrin bütçesinin yüzde 13'ünün yine turizm gelirinden sağlandığını söylüyor.

Paris’i 13 Kasım 2015’te kana bulayan terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti.