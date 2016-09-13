Paris'e göç arttı; 'görgü ve nezaket timi' kuruldu!

Paris'te bin 800 kişilik nezaket ekibi, bugünden itibaren görgü ve nezaket kurallarına uymayanları uyarıp, gerektiğinde ceza yazabilecek. Paris Belediye Başkanı ''Göç arttıkça bu sorunlar fazlaca yaşanmaya başladı. Önlemler aldık'' dedi.



Paris Belediyesi, dünden itibaren şehirde görgü ve nezaket kurallarına uymayanların tespiti için "nezaket ekibi" uygulamasına geçtiğini duyurdu.



Şehir geneline dağılacak bin 800 kişilik nezaket ekibi, sigara izmaritini yere atan, sokağa tüküren, toplumsal düzeni bozan kişileri uyaracak ve gerektiğinde ceza yazacak.



Belediyenin diğer ekipleriyle aynı üniformayı giyecek nezaket ekibi göz yaşartıcı sprey ve cop taşıyacak.