Türkiye'deki IŞİD saldırılarının planlayıcısı İlhami Balı, telefonda fıstıklı sarma ve köfte sipariş etmiş!

Diyarbakır’da 5 Haziran 2015 günü HDP mitingine yapılan bombalı saldırıya ilişkin soruşturma dosyasında IŞİD’in kırmızı listede aranan ’sınır emiri’, ’Ebu Bekir’ kod adlı İlhami Balı’nın çok sayıda ilginç telefon kaydı yer aldı. Kayıtlarda Balı’nın Kilis’ten fıstıklı sarma ve köfte sipariş ettiği, bir kaçakçının ise Suriye’den eş almak isteyen amcası için izin istediği tespit edildi. Teröristlerin aralarındaki konuşmalarda kullandıkları ilginç ifadelerin ne kadarının şifreli olduğu ise bilinmiyor.

Diyarbakır’da HDP mitingine yapılan bombalı saldırıda 4 kişinin ölümü, 210 kişinin yaralanması olayına ilişkin soruşturma dosyasında, IŞİD mensuplarının yaptığı çok sayıda telefon konuşması yer aldı. Doğan Haber Ajansı'ndan Felat Bozarslan'ın haberine göre, soruşturma dosyasında, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile dinlenen saldırının firari sanığı ve IŞİD’in sınır emiri Ebu Bekir kod adlı İlhami Balı’nın ilginç görüşmeleri dikkat çekti.

"Amcam hanım alacak"

Kayıtlarda lhami Balı’nın, emrinde çalışan Ayhan isimli kaçakçı ile yaptığı telefon görüşmesi de yer aldı. Balı’yı arayan Ayhan, "Sıkıntı yoksa ben geleceğim oraya. Seni arayıp izin alacaktım. Amcam hayırlı bir iş için gelecek oraya. Uygun olur mu sence? Bir hanım alacak o taraftan. Onunla gelmeyi düşünüyorum" dedi. İlhami Balı ise, amcasıyla gelmesinin sorun olmayacağını söyleyerek, "Çıkacağın zaman sana parayı veririm" dedi.

Kayıtlarda Samsun’dan Gazintep’e gelen genç bir kızın evlenmek için Rakka’ya gitmek istediğine ilişkin konuşmalar da yer aldı. 2 Mart 2015 günü yapılan konuşma şöyle;

* Ebu Sami: Bahsettiğim kız vardı. Türkiye, tehlikeliymiş. Bu tarafa geçmesi lazım. 4 gün oldu daha geçemedi.

- İlhami: Onlar idareye gelecek.

* Ebu Sami: Kendisi geldi. Varaka da getirdi. Ama kızı almamışlar. Kimse kızı aramamış.

-İlhami: Bizden başkası götüremez. Kimin yanına gitmiş?

* Ebu Sami: Birinin yanına gelmiş, kim olduğunu bilmiyorum. Orta yerde kalmışız. Bacı Samsun’dan gelmiş. Antep’te bizim evde kalıyor. Kız buraya geçecek. Rakka’ya gideceğiz. Bir kardeş var, onunla evlenecek. Rakka’dan gelip isteyecekler onu.

5 kilo köfte, fıstıklı sarma!

Kayıtlara göre, 6 Nisan 2015 günü yapılan konuşmada ’kaçakçı Ahmet’ isimli kişinin İlhami Balı’ya Türkiye’den fıstık sarması ve köfte gönderdiği tespit edildi. Bu konuşma şöyle:

-İlhami: Sabahtan beri senin yüzünden dolaşıyorum. Orada burada sürünüyorum. Niye erkenden göndermiyorsun bu adamları? Allah için seni şikayet edeceğim. Seninle çalışamıyorum. Gönderdin mi fıstıklı muskayı?

* Ahmet: Muska değil sana fıstıklı sarma göndermişim. Bir kilo falan gönderdim. O 60 milyon, muska 25 milyon. Daha adam yerine koymuyorsun. Unutma bir kilo sarmanı al. 5 kilo köfte de var.

"Otobüste ajan var"

İlhami Balı ve Ebu İshak isimli kişi arasında 4 Mayıs 2015 günü yapılan konuşmada ise IŞİD’e katılanların hangi yolla gelmesi gerektiği konuşuldu. Konuşma şöyle;

* Ebu İshak: İstanbul’da kardeşler var. Gelip giriş yapacaklar. Otobüsle mi veya başka şekilde mi gelsinler?

- İlhami: Otobüsle gelsinler. Uçakta sorun var. Gaziantep’e inip beni arasınlar.

* Ebu İshak: Ebu Rukiye dedi ki; Tehlike var, otobüste ajanlar var. kardeşleri yakaladılar.

-İlhami: Uçakta daha çok var.

* Ebu İshak: Otobüs daha mı iyi? Hepsi otobüse mi binsin? 4 tane kardeş var. Hepsi ayrı ayrı mı gelsin?

- İlhami: Mesela ikişer gelsinler.

"Bütün planımızı anlarlar"

Almanya’dan IŞİD’e katılmak için gelen ve sınırı geçmek için yardım isteyen bir kadının İlhami Balı ile 9 Mayıs 2015 tarihli görüşmesi ise kayıtlara şöyle geçti;

* X bayan: Almanya’dan geldim. Urfa'ya tatil amaçlı. Anlarsın ya. Gece vardığımda kardeş beni karşıladı. Hemen polis ekibi durdurdu. Güya Alman istihbaratı bildirmiş. Karşı tarafa geçecek diye. Tatil amaçlı Urfa’ya geldiğimi söyledim. ’Karşı tarafa geçecekmisiniz?’ dediler. Tutukladılar, savcılığa, mahkemeye çıktık. Şimdi Hatay’a aileme geldim. Almanya’ya beni göndermiyorlar. Çünkü çifte vatandaşım. Her tarafımda istihbaratçı var.

-İlhami: İnternetten, telegramdan konuşalım. Burada konuşursak bütün planımızı anlarlar. Hiç işe yaramaz.

* X bayan: Emniyetli mi

- İlhami:Çok emniyetli. Onu hiç bilmezler

* X bayan: Tamam gizli chatten bana mesaj yollarmısın? Telegramda ayrıyetten bir program daha var gizli chat diye. Oradan konuşuruz.

Türkiye'ye dönmek isteyen

Rakka'daki cezaevine

Kayıtlara göre, 10 Mayıs günü yapılan görüşmede IŞİD’den kaçarak Türkiye’ye dönmek isteyen militanların Rakka cezaevine atıldığına ilişkin ifadeler kullanıldı. İlhami Balı ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında geçen görüşme şöyle;

* İlhami: Bizi görünce kaçtılar. Kaçınca ben havaya sıktım. Sıkınca durdular. Bunları tanıyorum. Sarışın çocuk İstanbul’dan gelmiş. Bunlar normalde Rakka cezaevindeydi. Bu geldiği zaman, ikinci gün çıkmak isteyince Ebu Hafz dedi ki; "Bunu Rakka’ya gönderin. Bu olmaz, cezaevine geçecek" Cezaevinde yattıktan sonra "Biz Türkiye’ye gitmeyeceğiz" dediler. Şeyh bunları çıkardı. Hatta kendisi dedi ki; "Ben nasıl cezaevinden çıktım?" Bunlar muaskere (acemi eğitimi) gitmek için çıkıyorlar, oradan kaçıyorlar.

- X Erkek: Birinin elinde varaka var. Ebu Yusuf El Turki, Ebu Hasan damgası var üstünde.

* İlhami: Ben havaya sıktım. Bu doğal hakkım. Sınırda gördüm, kaçıyorlardı. Ben bunları tanıyorum. Kafasına göre sınıra gidiyor. Gelsin idareye biz çıkaralım. Ben kendilerinin Devle’den olduğunu bilmiyorum. Niye devletimizden kaçıp, havaya sıkınca durdular? Belki adam münafık. Belki bilgi götürüyor.

- X şahıs: Onları oraya götürmemiz gerekiyor. Öyle emir geldi.

* İlhami; Hepsini götür. Ebu Şam, hudut emniyetçileri, bunların kısasını biliyor. Götür ben geliyorum.

Sigara satanlara kafes cezası

Kayıtlarda ’Ebu Usame’ kod adlı teröristin İlhami Balı ile yaptığı ve sigara tüccarlarına verilecek cezalarla ilgili konuşmaları da dikkat ekti. Konuşma şöyle;

* Ebu Usame: Sigara tüccarları ilgi alanımıza giriyor mu? Bir yer keşfettim.

- İlhami: Baskın yapalım.

* Ebu Usame: Mal geldiği zaman yaparız.

- İlhami: Bunları kafesin içine koyuyorlar. Bab’da, Mimbiç’de meydanda kafesin içine koyuyorlar.

* İlhami Balı, 10 Nisan 2015 günü yapılan bir konuşmada ise ’X’ isimli erkek olarak kodlanan kişiye sınır geçişleri ile ilgili bilgi verdi. IŞİD’e katılmak için gelenlerin nasıl ulaştığını anlatan Balı, "Gündüz gelirse sorun yok. İstanbul’dan direkt Kilis’e gelsinler. Ben düzeni Kilis’e yaptım. Sorun yok bu mıntıkalarda.

- X erkek: Yarından itibaren Kilis’e gönderelim.

"İki kere adam yakalattım,

para koyup çıkarttım"

HDP mitingine saldırı davasının sanıklarından İsmail Korkmaz ve 2 kez yakalattığı adamları para vererek çıkarttığını söyleyen Muhammed isimli kişinin arasında geçen 9 Mayıs 2015 tarihli konuşma şöyle;

* Muhammed: Abi ben iki kere burada adamlar yakalattım. Para koydum, çıkarttım kendilerini. Onları indirdim her yere. Bildiğin gibi değil yani durum burada. İş anında olmazsa sıkıntı oluyor.

- İsmail Korkmaz: Anladım

* Muhammed: Beni yanlış anlama. Benim amacım tek para kazanmak değil.



Diyarbakır, Suruç ve Ankara'nın faili

İlhami Balı’nın talimat verdiği ve finanse ettiği eylemler Diyarbakır HDP mitingine bomba, Suruç’taki canlı bomba eylemi, Ankara’daki 2 canlı bomba saldırısı, Türkiye-Suriye sınırında bir Türk askerinin şehit edilmesi ve bir askerin kaçırılması. Gaziantep’teki IŞİD hücre evlerinin deşifre edilerek operasyon düzenlemesiyle önlenen bazı eylemler ise şöyle:



Antalya’daki G-20 zirvesi, İstanbul’da HDP’nin seçim çalışması, Gaziantep’te HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın katılacağı seçim çalışması, Amasya’daki 5. jet üssü ve İncirlik.



Teröristlerin aralarındaki konuşmalarda kullandıkları ilginç ifadelerin ne kadarının şifreli olduğu ise bilinmiyor.