Paris saldırısında öldürülen Müslüman polisin ailesi: Öldürenler sahte Müslüman'dı

Fransa 'da haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman polis Ahmed Merabet'in ailesi 10 Ocak’ta bir basın toplantısı düzenledi.

Derginin Paris ofisine 7 Ocak'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ve saldırının sembolü haline dönüşen Merabet'in ailesi ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Merabet'in erkek kardeşi Malek, ağabeyini "Fransız, Cezayir asıllı, Müslüman" olarak tanımlarken "Ahmed Fransa'nın eşitlik, kardeşlik ve özgürlük değerlerine hizmet etmekten onur duyuyordu" dedi.

Ağabeyinin kısa süre içinde Fransa'dan ayrılmayı planladığını belirten Merabet'in kardeşi, babalarının 20 yıl önce öldüğünü ve o günden bu yana ailesine ağabeyinin baktığını söyledi.

‘Kardeşim 2 sahte Müslüman tarafından öldürüldü’

Radikal'de yer alan habere göre, Merabet'in diğer erkek kardeşi Malek ise, ağabeyi Ahmed’in “barbarca davranan, sahte Müslümanlar” tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, beraberlik ve tolerans çağrısı yaptı. Malek, “Ağabeyimin yalvarışlarını hiçe sayanlar onun gibi Cezayir köklerinden geliyor olabilir, ama paylaştıkları başka bir özellik yok” diye konuştu. “Kardeşim Müslüman’dı. Ancak 2 sahte Müslüman tarafından öldürüldü. İslam barış ve sevgi dinidir. Müslümanlar ile aşırıcıları birbirine karıştırmayın. Deliliğin rengi ve dini olmaz. Camilere, sinagoglara saldırmayı bırakın. Çünkü gidenler bir daha geri gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

‘Görüntüleri yayınlamaya ne hakkınız var?’

Öte yandan Malek Merabet, ağabeyi Ahmed’in öldürüldüğü görüntülerin yayınlanması konusunda duyduğu acıyı da dile getirdi. Video görüntülerini yayınlayan medya kuruluşlarına seslenen Malek, “Bunu yapmaya ne hakkınız var? Onun sesini duydum, kim olduğunu tanıdım, öldürülüşünü izledim ve her gün onun sesini duymaya devam ediyorum” diye konuştu.

Eşi: Görüntüleri izledim, sonra işime geri döndüm

Basın toplantısında güçlükle konuşabilen Merabet'in eşi Morgane Ahmad ise ölüm haberini nasıl aldığını anlattı.

"Olay sırasında bir lokantadaydım. Televizyon açıktı ve sadece kaldırımda yatan bir adam gördüm. İlk başta tanıyamadım. Telefonunu aradım, ulaşamadım, mesaj bıraktım. Sonra da işime geri döndüm. Ardından Ahmed'in kızkardeşi beni aradı. Ahmed'le gurur duyuyorum."

Müslümanlar #Jesuisahmed başlığında birleşti

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 42 yaşındaki Ahmed Merabet için kullanılan ve "BenimAdımAhmed" anlamına gelen "JeSuisAhmed" ifadesi en fazla paylaşılan etiketler arasında yer almış ve Müslümanlar ile teröristlerin karıştırılmaması gerektiği mesajı vurgulanmıştı.

Merabet, adli polis olmaya hak kazanmıştı. Yaklaşık 8 yıldır görevini sürdüren Merabet, Charlie Hebdo'nun ofisinin bulunduğu Richard-Lenoir Bulvarı'nda saldırganlar tarafından vurulmuştu.

Basına yansıyan görüntüler, saldırganların bilinci hala açık olan ve kaldırımda yatan Merabet'e, "Bizi öldürmek mi istiyorsun?" diye sorduğunu, yaralı polisin ise ellerini kaldırarak "Hayır, sorun yok şef" diye cevap verdiğini gösteriyor. Fransa'da yaşayan Kuzey Afrika kökenliler birbirlerine hitap ederken "şef" ifadesini kullanıyor.