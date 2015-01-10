Charlie Hebdo saldırısını araştıran komiser intihar etti

Paris'te Charlie Hebdo dergisine yapılan terör saldırısını araştırmakla görevlendirilen 45 yaşındaki başkomiser Helric Fredou ölü bulundu.

Charlie Hebdo dergisine yapılan terör saldırısının ardından on binlerce polisin görev aldığı operasyonları yönlendirenlerden 45 yaşındaki Başkomiser Helric Fredou'in intihar ettiği açıklandı.



sabah.com.tr'nin haberine göre, Fransız Polis Sendikası, Helric Fredou'in intiharını depresyon olarak açıklarken, arkadaşları ise Limoges Kriminal Soruşturma Bölümü Müdür Yardımcılığı görevini yapan Fredou'in intihar edecek kadar sorunu olmadığını, ölümünün şüpheli olduğunu belirttiler.