Medya devi Murdoch'tan Charlie Hebdo tweeti: Bütün Müslümanlar sorumlu sayılmalıdır

Dünyaca ünlü medya patronu Rupert Murdoch, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo katliamına ilişkin olarak, "Cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırılana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır" dedi.

Murdoch, kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı.

'Irkçılık ortadan kalkana kadar onlar da...'

Murdoch, ''Müslümanların çoğunluğu barışsever olabilir ama içlerinde büyüyen Cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırılana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır'' ifadeleri içeren tartışma yaratacak bir tweet attı. Murdoch'un tweeti sonrası bir Twitter kullanıcısı, Murdoch'a ''Belki bütün beyazlar ırkçı değildir ama ırkçılık ortadan kalkana kadar onlar da sorumludur'' yanıtını verdi.