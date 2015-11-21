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Paris saldırılarının keşifçisi olduğu iddia edilen IŞİD'li Antalya’da yakalandı!

Belçika vatandaşı 26 yaşındaki Ahmet Dahmani ve beraberindeki 2 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

21 Kasım 2015 02:27

Fransa’nın Başkenti Paris'te geçen hafta 129 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının keşifçisi olduğu iddia edilen Fas uyruklu IŞİD militanı, Suriye'ye kaçmak isterken Antalya'da yakalandı. Belçika vatandaşı 26 yaşındaki Ahmet Dahmani ve beraberindeki 2 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Paris'te 13 Kasım Cuma günü düzenlenen terör saldırılarının yapıldığı noktalarda keşif yaptığı iddia edilen IŞİD militanı Fas uyruklu Belçika vatandaşı 26 yaşındaki Ahmet Dahmani Antalya Havalimanı’nda takibe alındı.

DHA'dan Kamil Atalay'ın haberine göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafında adım adım takip edilen Dahmani, 16 Kasım’da Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Otele baskın düzenleyen polis, Dahmani'yi gözaltına aldı.

Polis, Suriye'den gelerek Dahmani ile buluşacağını belirlediği 29 yaşındaki Ahmet Tahir ve 23 yaşındaki Muhammed Verd’yi de Antalya - Alanya D-400 karayolu Manavgat girişinde durdukları araçta yakaladı. 2 Suriyelinin, IŞİD yöneticilerinden aldıkları talimatla, Paris eyleminin faillerinden Dahmani'yi güvenli bir şekilde Suriye'ye götürmek için geldikleri ve sahte pasaport getirdikleri tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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