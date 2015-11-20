Paris katliamını yapan saldırganlardan biri değil, ikisi mülteci olarak Yunanistan'dan girmiş

129 kişinin hayatını kaybettiği Paris'teki saldırıları düzenleyenlerden ikisinin Fransa'ya Yunanistan üzerinden mülteci olarak giriş yaptığı ortaya çıktı.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Paris saldırganlarından birinin Yunanistan'dan geçtiğini açıklamıştı.

Russia Today'e konuşan Paris Başsavcısı François Molins, Stade De France'taki intihar saldırılarında rolü olan bir saldırganın daha belirlendiğini söyledi. Savcı, bu saldırganın da Yunanistan üzerinden geldiğini belirtti.

Molin, saldırganın parmak izinin Yunanistan'da 3 Ekim'de alınan bir parmak iziyle eşleştiğini ifade etti.

Olağanüstü hal uzatıldı

Öte yandan, Fransa'da senato olağanüstü hal kararını 3 ay daha uzatılmasına karar verdi.