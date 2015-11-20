Fransa İçişleri Bakanı: Paris saldırısı planlayıcısı Abaaoud'un Avrupa'da olduğunu bilmiyorduk

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Paris'te 13 Kasım'da yapılan terör saldırılarının planlayıcı ismi olarak bilinen ve dün öldürüldüğü açılanan Abdelhamid Abaaoud'un, saldırılar öncesinde Avrupa'da olduğunu bilmediklerini söyledi. Cazeneuve, “Abaaoud Fransa'da, ilkbahardan bu yana engellenen 6 saldırıdan en az 4'ünde etkin rol oynadı" dedi. Belçika Başbakanı Charles Michel ise ülkesinin verdiği istihbarat sayesinde Saint-Denis'deki operasyonun yapıldığını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Ebu Ömer olarak bilinen Abaaoud'un önceki gün Fransız polisinin Paris'in kuzeyindeki Saint-Denis banliyösünde yaptığı operasyonda öldüğünün duyurulmasının ardından dün bir basın toplantısı düzenledi.

Abaaoud'un Paris'te 13 Kasım'da gerçekleşen saldırılarda belirleyici rolü olduğunu ifade eden Cazeneuve, "Abaaoud'un saldırılar öncesinde Avrupa'da olduğunu bilmiyorduk. Abaaoud'un Yunanistan'dan geçtiğini 16 Kasım'da Avrupa dışındaki bir ülkenin istihbarat servisi bize bildirdi" dedi. Hangi ülkenin istihbarat bilgisini aktardığını açıklamayan Cazeneuve, Avrupa'dan hiçbir ülkenin de Abaaoud ile ilgili kendilerini uyarmadığını kaydetti.

Abaaoud'un, nisan ayında bir kiliseye yapılacakken engellenen terör saldırısı da dahil Fransa'daki birçok saldırıda yer aldığını belirten Cazeneuve, "Abaaoud Fransa'da, ilkbahardan bu yana engellenen 6 saldırıdan en az 4'ünde etkin rol oynadı" dedi.

"Avrupalı teröristler kullanıldı"

Cazeneuve, Abaaoud'un saldırılarda, hep aynı yöntemi kullandığına dikkati çekerek, terör eylemlerinin "yurtdışından planlandığını ve Avrupalı teröristlerin kullanıldığını" dile getirdi.

Abaaoud'un Fransa'ya hala hangi ülkeler üzerinden geçerek geldiğinin bilinmediğinin altını çizen Cazeneuve, teröristin 2014'te Suriye'de olduğunun da tespit edildiğini kaydetti.

Cazeneuve, Avrupa'yla daha çok işbirliği yapılması gerektiğine işaret ederek, alınacak önlemler konusunda AB ülkeleri içişleri bakanları toplantısı yapılmasını talep etti.

İçişleri Bakanı Cazeneuve Abaaoud'un Avrupa'ya ayak basışı konusunda hiçbir ülkeden bilgi almadıklarını söyledi. Bakan daha sonra Abbaaoud'un Suriye'den Yunanistan üzerinden Avrupa'ya girdiğini vurguladı. Cazeneuve "Avrupa'nın terör tehdidine karşı acilen uyanması, kendisine çeki düzen vermesi ve savunması gerekiyor" dedi.

Fransa Başbakanı Manuel Valls da saldırıya katılanlardan bazılarının Avrupa'daki mülteci krizinden faydalandığını belirtti. Stade de France'ın dışında üzerindeki patlayıcıları infilak ettiren bir saldırganın parmak izleri mülteci olarak kaydolduğu Yunanistan'da ortaya çıkmıştı.

Belçika: Operasyon bizim sayemizde yapıldı

Bu arada parlamentoda bir konuşma yapan Belçika Başbakanı Charles Michel de ülkesinin verdiği istihbarat sayesinde Saint-Denis'deki operasyonun yapıldığını vurguladı.

Michel "Güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalara kara çalmayı amaçlayan eleştirileri kabul etmiyorum" dedi. Michel ayrıca Suriye'den dönen cihatçıları hapse atma ve terör şüphelilerinin gözaltı sürelerini uzatmayı da içeren yeni güvenlik önlemleri açıkladı.

Abboud Brüksel'de radikal İslamcıların kalesi olarak anılan Molenbeek semtinde büyümüştü. Paris'teki bir kafeye intihar saldırısı düzenleyen Brahim Abdesalam ve hala firarda olan erkek kardeşi Salah da Molenbeek'ten.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırılarında en az 129 kişi hayatını kaybetmiş, 352 kişi yaralanmıştı. Altı noktada art arda gerçekleşen saldırılar sonucu 7 terörist ölmüş, saldırıları IŞİD terör örgütü üstlenmişti.