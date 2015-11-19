Paris'teki saldırıların hedefi olan rock grubu sessizliğini bozdu

Paris'teki Bataclan Tiyatrosu'nda konserler verdikleri sırada silahlı saldırıların hedefi olan Amerikan rock grubu Eagles of Death Metal, Cuma gecesinden bu yana ilk kez sessizliğini bozdu ve hala olayın etkilerini atlatmaya çalıştığını belirtti.

13 Kasım'da 89 kişinin öldürüldüğü Bataclan saldırısından grubun müzisyenleri sağ olarak kurtuldu. Ancak öldürülenler arasında salonda gruba ait hatıralık eşya satışı yapan İngiltere vatandaşı Nick Alexander ile grubun müzik şirketinin üç çalışanı Thomas Ayad, Marie Mosser ve Manu Perez de bulunuyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Eagles of Death Metal adına yayımlanan açıklamada, "Grup üyeleri herhangi bir zarar görmeden Amerika'ya döndüler ama hala Fransa'da olan bitenleri idrak etmeye çalışıyorlar. Üyeler saldırının kurbanları, grubun hayranları ve terörizmden etkilenen herkesin acısını paylaşıyor" dendi.

Grubun açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Olayların kurbanlarına, hayranlarımıza, ailelerine, Parislilere, terörizmden etkilenen herkese keder duygusuyla bağlandık ama aynı zamanda yeni bir aile olarak, şimdi ortak sevgi ve şefkat amacı etrafında birleşmiş durumdayız. Bu tasavvur edilemez zorlukta yaşadıklarımız sırasında bizlere yardımcı olan Fransız polisine, FBI'a, ABD ve Fransız Dışişleri Bakanlıklarına ve özellikle Ground Zero'daki kişilere teşekkür ederiz. Bu bir kez daha sevginin, kötülüğü gölgelediğini gösterdi. Grubun tüm konserleri yeni bir duyuruya kadar askıya alınmıştır."