Paris'te operasyon düzenlenen evde üçüncü ceset bulundu



Güvenlik güçleri tarafından basılan Paris'teki evde üçüncü bir cesede daha rastlandı. Savcılık, gece saatlerinde Saint-Denis banliyösündeki evde cesedi bulunan kadının kimliğinin araştırılmakta olduğunu açıkladı.

Bir el çantasında, Paris saldırılarının elebaşı Abdelhamid Abaaoud'un kuzeni Hasna Aitboulahcen'e ait bir hüviyet bulunduğu öğrenildi. Abaaoud özel timlerce düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. Baskında sekiz terör zanlısı tutuklanmıştı.

AB, Şengen bölgesinin dış sınırlarında sistematik kontrollerin başlatılması için AB Komisyonu'na başvurulacağını duyurdu. AB İçişleri ve Adalet Bakanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısında ek güvenlik önlemleri de görüşüldü.

Sınır kontrolleri artıyor

Olağanüstü toplantı, terörle mücadelede yapılan hataların görüşülmesi amacıyla Fransa tarafından talep edilmişti. Dış sınırlardaki sürekli kontrollerin AB vatandaşlarının Cihat için Suriye ve Irak'a gitmek üzere bölgeden ayrılmalarının ve geri dönenlerin AB'ye sızmasının önlenmesi amacıyla başlatılmak istendiği belirtildi.

Paris'teki kanlı terör saldırılarını planlayan ve organize eden Belçika uyruklu Abdelhamid Abaaoud da Suriye'ye gittikten sonra Avrupa ülkelerinde sıkça yer değiştirmişti. Abaaoud Çarşamba günkü operasyonda ölü ele geçirilmiş, kuzeni Cousine Hasna ait Boulahcen ise üzerindeki bombayı patlatarak can vermişti.

Valls ve Cazeneuve'nün açıklamaları

Fransa Başbakanı Manuel Valls Abaaoud'un öldürülmesiyle Paris saldırılarının baş suçlularından birinin elimine edilmiş olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ise Abdelhamid Abaaoud'un ilkbahardan bu yana Fransa'da önlenen ya da başarısızlığa uğratılan altı terör saldırısı teşebbüsünden dördüne karıştığını açıkladı.