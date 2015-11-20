T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Paris'te operasyon düzenlenen evde üçüncü ceset bulundu

Fransız timlerince önceki gün basılan Saint-Denis'deki evde bir ceset daha bulundu. Avrupa Birliği, Şengen bölgesindeki sınır kontrollerini arttırmak için harekete geçti.

20 Kasım 2015 15:44


Güvenlik güçleri tarafından basılan Paris'teki evde üçüncü bir cesede daha rastlandı. Savcılık, gece saatlerinde Saint-Denis banliyösündeki evde cesedi bulunan kadının kimliğinin araştırılmakta olduğunu açıkladı.

Bir el çantasında, Paris saldırılarının elebaşı Abdelhamid Abaaoud'un kuzeni Hasna Aitboulahcen'e ait bir hüviyet bulunduğu öğrenildi. Abaaoud özel timlerce düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. Baskında sekiz terör zanlısı tutuklanmıştı.

AB, Şengen bölgesinin dış sınırlarında sistematik kontrollerin başlatılması için AB Komisyonu'na başvurulacağını duyurdu. AB İçişleri ve Adalet Bakanları Konseyi'nin olağanüstü toplantısında ek güvenlik önlemleri de görüşüldü.

Sınır kontrolleri artıyor

Olağanüstü toplantı, terörle mücadelede yapılan hataların görüşülmesi amacıyla Fransa tarafından talep edilmişti. Dış sınırlardaki sürekli kontrollerin AB vatandaşlarının Cihat için Suriye ve Irak'a gitmek üzere bölgeden ayrılmalarının ve geri dönenlerin AB'ye sızmasının önlenmesi amacıyla başlatılmak istendiği belirtildi.

Paris'teki kanlı terör saldırılarını planlayan ve organize eden Belçika uyruklu Abdelhamid Abaaoud da Suriye'ye gittikten sonra Avrupa ülkelerinde sıkça yer değiştirmişti. Abaaoud Çarşamba günkü operasyonda ölü ele geçirilmiş, kuzeni Cousine Hasna ait Boulahcen ise üzerindeki bombayı patlatarak can vermişti.

Valls ve Cazeneuve'nün açıklamaları

Fransa Başbakanı Manuel Valls Abaaoud'un öldürülmesiyle Paris saldırılarının baş suçlularından birinin elimine edilmiş olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ise Abdelhamid Abaaoud'un ilkbahardan bu yana Fransa'da önlenen ya da başarısızlığa uğratılan altı terör saldırısı teşebbüsünden dördüne karıştığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransızSaint-DenisBirliğiParisAbdelhamid AbaaoudHasna Aitboulahcen KomisyonuAdalet Bakanları KonseyiFransaCihatSuriyeIrakBelçikaAvrupaCousine HasnaBoulahcenCazeneuveBaşbakanı Manuel Valls AbaaoudBakanı Bernard

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24