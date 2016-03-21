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Dünya

Paris saldırganı pizza siparişi verince yakalandı

Abdeslam, ifadesinde intihar bombası kemerini son anda fikrini değiştirerek patlatmadığını söyledi

21 Mart 2016 11:11

130 kişinin öldüğü Paris saldırısının zanlılarından IŞİD militanı Salah Abdeslam’ın pizza siparişi nedeniyle yakalandığı aktarıldı.

Abdeslam, saldırıdan tam 4 ay sonra, cuma günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı. Polisin, bir kadının ‘alışılmamış büyüklükte’ bir pizza siparişi vermesinden şüphelenmesi sonucu Abdeslam’ı yakalandığı aktarıldı. İfadesinde intihar bombası kemerini son anda fikrini değiştirerek patlatmadığını söyleyen Abdeslam’ın, 14 Kasım’dan beri Brüksel’in Molenbeek banliyösünde saklandığı öğrenildi. 

 

 

2 yıl boyunca planladılar

 

New York Times gazetesi ise, Fransız savcılarının 13 Kasım’daki saldırı hakkında hazırladıkları 55 sayfalık raporu yayınladı. Fransa İçişleri Bakanlığı’na sunulan raporda, saldırının Avrupa’daki sınır kontrollerindeki gevşeklikten yararlanılarak yapıldığı aktarılıyor. Militanların saldırı için 2 yıl hazırlandığı belirtiliyor. Raporda, Abdeslam’ın Paris saldırısının lojistik sorumlusu olduğu yer alıyor. Abdeslam’ın avukatı ise, Fransız savcılar hakkında mahremiyetini ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açacaklarını söyledi.

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