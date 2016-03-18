Paris saldırganı Belçika'da yakalandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Molenbeek semtinde gerçekleştirilen operasyonda, Paris saldırılarının firari zanlısı Salih Abdüsselam'ın yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Hürriyet2in haberine göre, Belçikalı yetkililerce yapılan açıklamaya göre, bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda, bacağından vurulan Abdüsselam, yaralı ele geçirildi.

Mülteci ve Sığınma Bakanlığı Genel Sekreteri Theo Francken şahsi twitter hesabından 'yakaladık' mesajını paylaştı.

Abdüsselam'ın ele geçirildiği operasyon öncesinde Brüksel'de hareketli saatler yaşandı.

Brüksel yakınlarındaki Forest bölgesinde polisin bugün bir apartman dairesine düzenlediği operasyonda Abdüsselam'a ait parmak izi tespit edildi.

Brüksel Savcılığı Sözcüsü Eric Van Der Sypt, yaptığı açıklamada, polisin düzenlediği baskın sırasında bir kişinin öldüğünü ve Salih Abdüsselam olduğu sanılan bir kişinin de kaçtığını ifade etti.

Van Der Sypt, Abdüsselam'a ait parmak izinin bir bardakta tespit edildiğini, dairede 11 kalaşnikof şarjörü ve çok miktarda mühimmat bulunduğunu açıkladı.

Operasyon öncesinde Abdüsselam'ın binada olduğuna dair net bilgi olmadığını anlatan Van der Sypt, firari zanlının, binada "günler, haftalar hatta aylar" geçirmiş olabileceğini belirtti.

Belçikalı yetkililer de bugün Forest'te düzenlenen operasyon sırasında polis ekiplerine içeriden ateş açılması sonucu çıkan çatışmada 35 yaşındaki Cezayir vatandaşı Muhammed Belkaid'in öldürüldüğünü açıklamıştı.

Yaralı ele geçirilen, Brüksel doğumlu, 27 yaşındaki Abdüsselam, Paris saldırısında kendini havaya uçuran Brahim Abdüsselam'ın kardeşi olarak

biliniyor. Abdüsselam'ın, saldırıların baş planlayıcısı olduğu öne sürülen Abdülhamid Abaaoud'un da çocukluk arkadaşı olduğu belirlenmişti.

Abdüsselam, Paris’teki katliamın ardından Brüksel’e kaçmayı başarmış ve bugüne kadar izine rastlanmamıştı.

Brüksel'in yaklaşık 10 kilometre dışındaki Forest bölgesinde polisin salı günü, 13 Kasım'daki Paris saldırıları ile ilgili soruşturma kapsamında bir eve baskın düzenlemesi sonucu 4 polis yaralanırken, olay sonrası başlatılan operasyonda bir saldırganın "etkisiz hale getirildiği" belirtilmişti.



Hollande doğrulamadı





Belçika basını, 13 Kasım'daki 130 kişinin ölümüne sebebiyet veren saldırıları düzenleyen isimlerden Abdeslam'ın (26), Brüksel'in Molenbeeck semtindeki baskında yaralandığını bildirdi.

Ancak Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da operasyonda Abdeslam'ın yakalandığının henüz doğrulanmadığını söyledi. Devam eden bir operasyonu polisin tamamlaması gerektiğine dikkat çeken Hollande, "Paris saldırıları ile ilgili bir bağlantı var. Fakat şu an için Belçika polisinin işini yapmasına izin vermeliyiz" dedi.



Operasyon sürüyor



Abdeslam'ın yakalandığı Belçika'nın Molenbeek Bölgesi'nde operasyonlar sürüyor. Belçika medyasına göre bölgede iki patlama sesi duyuldu.