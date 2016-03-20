Yakalanan Paris saldırısı zanlısı Salah Abdeslam, yeni bir intihar saldırısı planlamış

Dün yakalanan Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların baş zanlısı Salah Abdeslam'ın Stade de France'da intihar saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı, ancak daha sonra vazgeçtiği öne sürüldü.

Abdeslam’ın bugün Bruges’deki cezaevinde özel bir hücreye nakledildiği bildirildi.

Radikal'de yer alan habere göre, dün yakalanan zanlı Salah Abdeslam, Stade de France'da intihar saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı ancak daha sonra bu niyetinden vazgeçtiği belirtildi. Paris terörle mücadele başsavcısı François Molins, Paris'te 13 Kasım 2015'teki saldırıların zanlısı Salah Abdeslam’ın, Belçika’da dün düzenlenen polis operasyonunda ele geçirilmesinin, Paris saldırılarının aydınlığa kavuşmasına önemli katkı yapacağını bildirdi.

Molins, Paris’te düzenlediği basın toplantısında, Abdeslam’ın Brüksel’de yaralı ele geçirilmesi, Fransa ile Belçika’nın adli ve polis yetkilileri arasında süren işbirliği konusunda açıklamalar yaptı. Fransız başsavcı, "Abdeslam’ın ele geçirilmesi, Paris’teki soruşturmanın güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlayacak" dedi.

Fransa'ya iade edilecek

Paris’teki saldırıların kendisi ile birlikte 6 savcı tarafından soruşturulduğunu kaydeden Molins, "Soruşturma, saldırının bütün sorumlularının ele geçirilmesi için aralıksız olarak Fransa ve Belçika’da sürüyor" diye konuştu. Abdeslam’ın, Paris’teki saldırılarda Stade de France'da intihar saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı konusundaki haberleri teyit eden Fransız başsavcı, zanlının daha sonra bu niyetinden vazgeçtiğini belirtti.

Abdeslam’ın, saldırıların baş aktörü olduğunu kaydeden Molins, "Abdeslam, saldırılara katılan militanların bulunması ve lojistik hazırlık konusunda başrolde görev aldı" ifadesini kullandı. Molins, hakkında Avrupa’da tutuklama kararı çıkartılan Abdeslam’ın üç ay içinde Fransa’ya iade edilmesi gerektiğini kaydetti.

Paris’te 13 Kasım 2015'te altı noktaya düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 350 kişi yaralanmıştı.