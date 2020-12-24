Paralı sağlık programları tartışması| Medya Ombudsmanı Bildirici'nin sorusuna doktor Ümit Aktaş'tan yanıt: Asla para ödemedim

T24 Haber Merkezi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin kişisel sosyal medya hesabından bazı televizyon kanallarındaki sağlık programlarını eleştirerek yazdığı "Birileri sormalı, sağlık programı mı doktor reklamı mı?" sorusuna doktor Ümit Aktaş'tan yanıt geldi.

Faruk Bildirici'nin "Bitkisel takviye satış sitesi de olan Dr. Ümit Aktaş, bu sabah aynı anda hem TRT1’de hem de Show TV’deydi. İlginç tarafı, iki programda da “Yeni Bölüm” yazıyordu :)) Birileri sormalı, sağlık programı mı doktor reklamı mı?" sorusuna yanıt veren Dr. Ümit Aktaş, T24'e gönderdiği açıklamada Bildirici'nin "asılsız ithamlarda bulunduğunu" savundu.

Aktaş yanıtında "TV programlarına çıkmak için para ödediğimi ima etmiş, bahsi geçen programların konukları bedel karşılığı çıkardığını belirtmiştir. Hayatımda hiçbir TV programı veya etkinliğe çıkmak için asla para ödemedim. Reklam yapmıyoruz, bilgi paylaşıyoruz. Beni reklam yapan başkalarıyla karıştırıyor olabilir. Eğer profiline 'Medya Ombudsmanı' yazıyorsa, iddialarına dikkat etmesi gerekir. Sayın Faruk Bildirici tecrübeli bir gazeteci, bu tarz bir paylaşım yapmadan önce araştırmasını, emin olmadığı bir konu varsa bize sormasını beklerdik. Kendisinin ithamlarını ispat etmesi gerekir. Para ödeyerek katıldığım bir tek TV programı olduğunu ispatlarsa, ben bir daha televizyon kanallarına çıkmayacağım. Eğer ispatlayamazsa da özür dilemesini ve ithamlarını geri alması gerekir” dedi.

TIKLAYIN Medya Ombudsmanı Bildirici, TRT1 ve Show Tv’deki programlara işaret etti: Birileri sormalı, sağlık programı mı, doktor reklamı mı?

Faruk Bildirici de Aktaş'ın sosyal medyadan kendisine verdiği yanıtta sağlık programlarının paralığı olduğunu vurguladığına dikkati çekti ve "Sayın @drumitaktas sağlık programlarının paralı olduğunu vurguladım. Bunu da @TeomanKadioğlu nun E.Akel'in 6 bin lira istediği açıklamasına dayandırdım. Bitkisel ürün pazarlayan bir doktor olarak sizi de aynı anda iki kanalda görünce bu programların paralı olduğunu hatırlattım" diye yazdı.

Bildirici kendisini TRT1'deki programın sunucusu Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın da aradığını belirterek "Programa çıkardıkları doktorlardan ücret almadıklarını, TRT'de bunun mümkün de olmadığını ifade etti. TV'lerdeki ücretli sağlık programlarıyla ilgili ayrıntılı çalışma yapmak farz oldu benim için" dedi.