Medya Ombudsmanı Bildirici, TRT1 ve Show Tv’deki programlara işaret etti: Birileri sormalı, sağlık programı mı, doktor reklamı mı?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kişisel sosyal medya hesabından televizyon programlarını eleştirdi. Dr. Ümit Aktaş'ı konuk alan TRT1 ve Show Tv'deki iki gündüz kuşağını örnek gösteren Bildirici, "Birileri sormalı, sağlık programı mı doktor reklamı mı?" diye sordu.

Bildirici sosyal medya hesabında şöyle yazdı:

"Bitkisel takviye satış sitesi de olan Dr. Ümit Aktaş, bu sabah aynı anda hem TRT1’de hem de Show TV’deydi. İlginç tarafı, iki programda da “Yeni Bölüm” yazıyordu :)) Birileri sormalı, sağlık programı mı doktor reklamı mı?"